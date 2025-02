"Mój następca może zniszczyć Polskę". Morawiecki mocno o Tusku

Były premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji CPAC (Conservative Political Action Conference). Polityk mówił o przyszłości Europy oraz Polski, a także wzywał do zdecydowanego działania przeciwko marginalizacji kontynentu i naszego kraju.

Morawiecki: Europa chyli się ku upadkowi

W swoim wystąpieniu Morawiecki podkreślił, że Europa była kiedyś wspaniałym kontynentem i należy zrobić wszystko, aby ponownie tak się stało. Niestety, obecnie nasza część świata "chyli się ku upadkowi, ma destruktywny kurs".

– Mamy znakomitą przeszłość i musimy walczyć o wspaniałą, wielką przyszłość. Wyzwania są wielkie i musimy sobie z nimi poradzić, ręka w rękę. Francusko-niemiecki silnik już się starzeje, biurokracja brukselska nie może zastąpić prawdziwej demokracji (...) Jeżeli zawiedziemy i nie uda zmienić się kursu Europy, Europa stanie się skansenem – powiedział.

Zagrożeniami dla Europy, według Morawieckiego, są Zielony Ład, nielegalna migracja oraz biurokracja.

– Bardzo zazdroszczę programu drill, baby, drill. Czekamy na taki program w Europie! Fabryki się zamyka, jest problem ze zwolnieniami, a elity europejskie ciągną nas w kierunku nierealistycznych polityk klimatycznych – powiedział.

"Czy to jest demokracja?"

Morawiecki odniósł się także do sytuacji w Polsce. Powiedział, że obecny rząd walczy z opozycją, której posłowie trafią do więzień. – Czy to jest demokracja? – zapytał były premier.

– Mój następca otworzył szeroko drzwi i nie reaguje na sytuacje, gdy niemiecka policja wypycha nielegalnych migrantów z powrotem do Polski. W Polsce możemy czuć się bezpiecznie, ale co będzie za kilka lat? Jeżeli obecna władza będzie kontynuować swoją politykę, to naprawdę nie wiem... Mój następca jest człowiekiem proniemieckim, probrukselskim. Może zniszczyć Polskę, którą tak kochamy. Nie możemy mu na to pozwolić – powiedział.

Polityk przypomniał również, że o tej porze za 3 miesiące zakończy się głosowanie w I turze wyborów prezydenckich. W zależności od tego, kto wygra Polska "pójdzie w kierunku wartości republikańskich albo lewicowo-liberalnych wartości".

