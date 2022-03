Projekt dot. zmian w SN. Rzecznik rządu: Bazą będzie propozycja prezydenta

Na drugi dzień 51. posiedzenia sejmowego zaplanowano pierwsze czytania pięciu projektów w sprawie zmian w polskim sądownictwie. Chodzi między o ustawę o Sądzie Najwyższym oraz kilka innych ustaw.

Projekt prezydencki bazą

Posłowie w trakcie czwartkowego głosowania skierowali do dalszych prac w komisji sejmowej projekty zmian w Sądzie Najwyższym autorstwa: prezydenta RP, Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. W pierwszym czytaniu odrzucono zaś propozycję opozycyjne – Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

– Chcemy, żeby bazą finalnego projektu była propozycja prezydenta – przyznał na konferencji prasowej rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy. Jednak projekty zaproponowane przez partie polityczne Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry "są brane pod uwagę, są w dyskusji i muszą być poddane analizie".

Zasadniczym założeniem zaproponowanego przez Andrzeja Dudę projektu zmian w Sądzie Najwyższym jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN i powołanie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Propozycja przewiduje również możliwość zmienienia rozwiązań dotyczących wydanych już orzeczeń dyscyplinarnych wobec sędziów.

Spór z Komisją Europejską

Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 1 mln euro dziennie za niewykonanie orzeczenia nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

Zmiany mają pomóc odblokować Polsce unijne środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy.

– Gdyby te projekty zostały przyjęte, to jestem przekonany, że Komisja Europejska uzna, że to spełnia jej kryteria, aczkolwiek najpierw chcielibyśmy, żeby Krajowy Plan Odbudowy był zatwierdzony albo żeby to się odbywało dosłownie równolegle, aby było jasne, co w Krajowym Planie Odbudowy jest zapisane pod kątem reform, w tym reformy wymiaru sprawiedliwości – oznajmił Piotr Müller.

Czytaj też:

Ast o prezydenckim projekcie: Jego zaletą jest prostotaCzytaj też:

Bosak w Sejmie: Ostudźcie emocje. Nasza poprawka wychodzi poza wasz plemienny spór