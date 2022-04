Prezydent Ukrainy: Szykuje się ważna decyzja Unii Europejskiej

Według doniesień medialnych, Komisja Europejska zaproponowała w środę zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej. Oznaczałoby to również zawieszenie wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec ukraińskiego eksportu stali.

Środki, które będą konsekwencją działań KE, bezpośrednio pomogą producentom i eksporterom z Ukrainy. Mają też za zadanie wzbudzenie zaufania do tamtejszej gospodarki, a także wyślą sygnał, że UE zrobi wszystko, aby pomóc Ukrainie w trwającej od ponad dwóch miesięcy wojny z Rosją.

"Ważna decyzja"

– Szykuje się ważna decyzja Unii Europejskiej. Komisja Europejska zgodziła się na zniesienie wszystkich ceł i kontyngentów na eksport z Ukrainy na rok, a także zawieszenie działania ceł antysubsydyjnych. Omówiłem szczegóły tej propozycji z szefową KE Ursulą von der Leyen. Jestem wdzięczny jej osobiście i wszystkim naszym europejskim przyjaciołom za ten krok. W tej chwili pozwoli nam to utrzymać maksymalną aktywność gospodarczą na Ukrainie, naszą krajową produkcję – powiedział w swoim najnowszym wystąpieniu, cytowanym przez portal wyborcza.pl, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wcześniej głos w tej sprawie zabrała przewodnicząca KE. – Rozmawiałam z prezydentem Zełenskim na temat sposobów wspierania gospodarki, poza udzielaną przez nas pomocą makrofinansową i dotacjami. Oboje zgadzamy się co do kluczowego znaczenia szybkiego i szerokiego zawieszenia ceł importowych dla pobudzenia gospodarki Ukrainy. Krok, który podejmujemy, jest odpowiedzią na to wezwanie. Znacznie ułatwi eksport ukraińskich towarów przemysłowych i rolnych do UE. W tych strasznych czasach nadal wspieramy Ukrainę – mówiła Ursula von der Leyen.

