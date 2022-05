Ziobro: Nerwowość pokazuje, że Terlecki ma tego świadomość

– Solidarna Polska miała rację, ostrzegając, że zgoda na mechanizm warunkowości oraz Fundusz Odbudowy w takim kształcie jakim ona nastąpiła, będzie prowadziła do blokowania środków finansowych dla Polski oraz szantażowaniu naszego kraju pod byle pretekstem – powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.

Ziobro: Uniknąć katastrofy

Podczas swojego wystąpienia minister krytycznie odniósł się do propozycji prezydenta Dudy dot. likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Powołując się na opinie sędziów, radców prawnych i adwokatów, Ziobro przekonywał, że rozwiązania forsowane przez prezydenta będą prowadzić do znaczącego wydłużenia spraw sądowych w Polsce

– Dyskutujemy i szukamy rozsądnego kompromisu tak, aby nie doszło do katastrofy, bo niektórzy przedstawiciele trzeciej władzy mówią wręcz, że wprowadzenie bez zmian projektu pana prezydenta w życie spowoduje nieuchronną zapaść sądownictwa, całkowitą katastrofę. Nie są to moim zdaniem słowa na wyrost. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę matematykę, która jest dziedziną ścisłą, która pozwala na wyciągnięcie i wyprowadzenie obiektywnych wniosków, to jeśli mamy w polskich sądach co roku 8,5 miliona spraw nie licząc spraw rejestrowych, to jeśli chociaż w co drugiej sprawie strona złoży wniosek celem zbadania niezawisłości sędziego, co zawsze musi, przypominam powodować, że taka sprawa spada z wokandy – mówił.

Minister podkreślił, że w sprawach karnych będzie to wręcz w interesie klienta, aby adwokat taki wniosek składał.

Ziobro odpowiada Terleckiemu

W ostatnich dniach między liderem Solidarnej Polski a Ryszardem Terleckim doszło do ostrej wymiany zdań. – Dla nas ważną informacją czy komunikatem jest zapowiedź pana marszałka Terleckiego, że nie bardzo widzi nas, jako środowisko, na listach Prawa i Sprawiedliwości, dlatego my oczywiście będziemy też równolegle przygotowywać się do samodzielnego startu w wyborach, ale zawsze pierwszą opcją będzie wspólny start, jako koalicja - podkreślił kilka dni temu Zbigniew Ziobro w rozmowie z radiową Jedynką.

Teraz minister sprawiedliwości dodaje, że jego partia miała rację, gdy domagała się weta ws. Funduszu Odbudowy.

– Nerwowość pokazuje, że pan Terlecki ma świadomość, że Solidarna Polska miała rację, że przyjęcie Funduszu Odbudowy wraz z warunkowością bez bezpieczników, o których mówiliśmy, spowoduje, że Unia Europejska będzie Polskę szantażować i będzie blokować pieniądze. Wówczas słyszeliśmy ze strony pana premiera, że tak się nie stanie – podkreślił Ziobro podczas dzisiejszej konferencji.

