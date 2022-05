"Tworzymy nową polską wspólnotę". Trzaskowski zapowiada drugą edycję Campus Polska

– Chcemy godnie żyć, pracować i mieszkać. Chcemy żyć w bezpiecznym kraju – mówi na nagraniu promocyjnym prezydent Warszawy. – Dziś potrzebujemy wspólnoty i współpracy jak nigdy wcześniej. Dlatego tworzymy Campus Polska Przyszłości. Tam budujemy bezpieczną Polskę dla wszystkich, tam tworzymy nową polską wspólnotę. Teraz jest nasz czas i nic nas nie zatrzyma – zapowiada polityk we fragmencie nagrania.

Trzaskowski zapowiada drugą edycję

Wydarzenie potrwa tydzień, od 26 sierpnia do 1 września. „Tym razem znów ma być ciekawie” – zapewniają organizatorzy. – Dlaczego Campus? Bo jestem politykiem konsekwentnym – mówił Rafał Trzaskowski w trakcie spotkania z mediami w zeszłym tygodniu.

Zaplanowano, że w wydarzeniu weźmie udział 1250 osób. Jak powiedział jeden z inicjatorów Campusu Sławomir Nitras, część z nich będą stanowili obcokrajowcy.

– W ubiegłym roku mieliśmy 70 osób z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Chcemy podwoić tę liczbę – zapowiedział. Jak dodał, połowę obcokrajowców mają stanowić obywatele Ukrainy.

Organizatorzy podkreślają, że harmonogram nie jest jeszcze sztywno określony. Siedem zaplanowanych na dziś paneli tematycznych będą jeszcze mogły zostać zmienione.

W Campus Polska uczestniczyć może każdy w przedziale wiekowym 18-35 lat. „Nie ma znaczenia pochodzenie, wykształcenie czy poglądy polityczne. Organizatorzy liczą nawet, że zróżnicowanie uczestników będzie też okazją do starcia różnych poglądów, a co za tym idzie, uatrakcyjni całe wydarzenie. W ubiegłym roku nadesłano 5 tys. zgłoszeń, z których wybrano 1 tys. uczestników. Teraz, jak szacują organizatorzy, zgłoszeń ma być zdecydowanie więcej. Co ciekawe, rekrutację będą prowadzić uczestnicy ubiegłorocznej edycji” – czytamy na portalu interia.pl, który opisuje planowane wydarzenie.

Campus Polska

Ubiegłoroczna edycja także miała miejsce na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Trwało od 27 sierpnia do 2 września. Jednym z głównych punktów programu była debata Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. W poniedziałek gościem Campusu był Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej.

Opinia publiczna zwróciła uwagę na kilka wypowiedzi gości tego wydarzenia. Wśród nich słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o konieczności likwidacji większości szpitali, posła KO Sławomira Nitrasa o planach "opiłowania" katolików z przywilejów, Macieja Stuhra o "Polsce grilla i disco polo" czy Elżbiety Bieńkowskiej o potrzebie nakładania przez Unię Europejską na Polskę kar finansowych.

