Były prezydent szokuje: Unia Europejska powinna się rozwiązać

W rozmowie z portalem Interia.pl, opublikowanej w niedzielę, były prezydent RP zaproponował samorozwiązanie Wspólnoty Europejskiej i budowę nowej inicjatywy międzynarodowej, ale już bez Polski i Węgier.

Wałęsa: Bez Polski i Węgier

– Unia Europejska, zamiast chodzić na kompromisy, powinna się rozwiązać i chwilę później stworzyć nową wspólnotę na podstawie Niemiec i Francji, ale bez Polski i Węgier – oznajmił Lech Wałęsa. – Znowu mnie nie posłuchano, a to prosty pomysł: jeśli my chcielibyśmy wstąpić do nowej Unii, na wejściu, poza prawami, musielibyśmy zaakceptować również obowiązki. I ustawić je tak, aby wygłupy, które mają dzisiaj miejsce, już nie powtórzyły – mówił.

W ten sposób były prezydent skomentował akceptację przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Decyzja ma uruchomić środki dla naszego kraju z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Jednak w ocenie polityka pieniądze unijne i tak zostaną "roztrwonione i rozkradzione" przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę. – Bez praworządności nie ma sensu przekazywać miliardów euro na zmarnowanie – wskazał.

Krajowy Plan Odbudowy

W ostatni czwartek do Polski przyjechała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem rozmów był, oczywiście, polski Krajowy Plan Odbudowy, zaakceptowany wcześniej przez KE.

Jak informowały media, KPO dla Polski wywołał sporą różnicę zdań między unijnymi komisarzami. Procedurę zatwierdzenia Planu poprzedziła burzliwa dyskusja. Następnie odbyło się głosowanie, którego wynik nie był jednomyślny. Formalny sprzeciw zgłosiło dwoje wiceprzewodniczących Komisji – Holender Frans Timmermans oraz Dunka Margrethe Vestager.

Ekspert: Spór z UE nie został wygaszony

