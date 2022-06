Ekspert: Spór z UE nie został wygaszony

W ostatni czwartek Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polski KPO.

W tej sprawie z wizytą do naszego kraju przybyła przewodnicząca KE. Ursula von der Leyen spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z unijnego Funduszu Odbudowy do Polski trafi około 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Wypłata pieniędzy nastąpi jednak dopiero po wypełnieniu tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie. Chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz przywrócenie na stanowiska sędziów zawieszonych decyzją Izby. Wszystkich warunków postawionych przez Komisję Polsce jest łącznie ponad 300.

Spór Polski z UE

– Spór z UE nie został wygaszony. On się pali na różnych, mniej widocznych polach. Na przykład, jeśli chodzi o kwestię wzajemnej pomocy prawnej europejskiej prokuratury i współpracy z nią. Niestety, z naszej strony te pola zarządzane są przez Solidarną Polskę i przez ministra Ziobrę. Dopóki pan premier Jarosław Kaczyński nie wymusi na ministrze Ziobrze kompletnego wyciszenia tych sporów z Brukselą, to będziemy od transzy do transzy negocjować warunki – mówił w niedzielę na antenie Polskiego Radia 24 Tomasz Krawczyk.

Europeista wyraził nadzieję, że kolejne wypłaty środków unijnych nie będą już blokowane. – Chciałbym, abyśmy nie dawali Brukseli głupich pretekstów (...) do wstrzymania kolejnych wypłat transz. Cały ten proces jest upokarzający dla Polski, jednak – niestety – sami się wmanewrowaliśmy w taką sytuację. Spór w kwestii praworządności, Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego mogliśmy już dawno zakończyć, ale znaleźliśmy się w sytuacji, w której te pieniądze stają się konieczne dla polskiej gospodarki – oznajmił ekspert.

