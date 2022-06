Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Polacy wskazali, czego od nich oczekują

Według ostatnich danych Straży Granicznej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę polską granicę przekroczyło 4,238 mln uchodźców. Zdecydowana większość z nich pozostaje nad Wisłą, choć jak pokazują ogólnoeuropejskie badania, 90 proc. wszystkich osób, które uciekło przed wojną chce wrócić na Ukrainę.

"Rzeczpospolita" zleciła zbadanie postawy Polaków wobec Ukraińców w kontekście pozostania w Polsce. Wynika z niego, że obwarowane jest to spełnieniem prze uchodźców dwóch warunków: znalezienia pracy oraz wysłania dzieci do polskich szkół.

Wyniki sondażu

Polakom zadano pytanie: "Pod jakim warunkami ukraińscy uchodźcy będą mogli zostać w Polsce bez względu na to, jak długo będzie trwała rosyjska agresja". Ankietowani mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi.

70,4 proc. respondentów wskazało, że warunkiem koniecznym do pozostania w Polsce jest podjęcie przez Ukraińców pracy. 38,7 proc. badanych chce, aby posłali oni dzieci do polskich szkół. 27,6 proc. wymaga, aby uchodźcy z Ukrainy nauczyli się języka polskiego. 21,8 proc. wskazało, że powinni oni wypełnić procedury uprawniające ich do otrzymania w Polsce świadczeń socjalnych. 12,1 proc. wymaga, aby uchodźcy kupili własne mieszkanie. Tylko 9,7 proc. ankietowanych uważa, że Ukraińcy nie powinno spełniać żadnych szczególnych warunków.

O powodach takiego nastawienia Polaków do Ukraińców mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dr Robert Staniszewski, autor badania mierzącego nastroje polskiego społeczeństwa w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy.

– Bo chcemy być równo traktowani. Mówimy: „wsparcie tak, ale na równych zasadach”. Na taki pogląd niewątpliwie wpływ ma coraz trudniejsza sytuacja polskich rodzin, wysoka inflacja. Dlatego akceptacja pomocy socjalnej dla Ukraińców w Polsce będzie malała, co sprawdzimy jesienią, powtarzając badania percepcji uchodźców wojennych w naszym kraju – wskazał ekspert.

