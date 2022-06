Były szef MSZ o Ukrainie: To przypomina determinację Polski

W ostatni czwartek, pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej, szefowie rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zdecydowali o przyznaniu statusu kandydata do Wspólnoty Ukrainie i Mołdawii.

Przed szczytem Rady odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim. 529 z 588 europosłów poparło nadanie wspomnianym krajom statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej. Z kolei 17 czerwca tego roku pozytywną opinię w tej kwestii wydała Komisja Europejska.

Sikorski: Droga Ukrainy do UE jak Polski

W sobotę na antenie radia RMF FM ambicje unijne Ukrainy skomentował były minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. – To przypomina determinację Polski w latach 90. i później, żeby dołączyć do świata zachodniego. Musi być stalowa determinacja, żeby przyjąć cały dorobek prawa europejskiego, co nie jest łatwe, bo z każdą dekadą do Unii Europejskiej jest trudniej przystąpić, bo ten dorobek prawa jest większy – ocenił.

Zdaniem byłego szefa polskiego MSZ, Ukraińcom "nie będzie łatwo wypełnić wszystkich warunków członkostwa" we Wspólnocie Europejskiej. – Sądzę, że będzie to wysiłek na około dekadę. Powinniśmy wygasić polskie spory o praworządność i konflikty z Unią i jej członkami. To jest najlepsze, co Polska mogłaby zrobić dla Ukrainy, aby jej pomóc na tej drodze – wskazał obecny europoseł.

Oczekiwania przed szczytem NATO

Polska stara się o rozlokowanie grupy brygadowej w ramach struktur NATO – zapowiedział ostatnio minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak. Nasz kraj ma zabiegać o zwiększenie obronnego potencjału Sojuszu, jako elementu wzmocnienia odstraszania na wschodniej flance, podczas czerwcowego szczytu w Madrycie.

Europoseł Radosław Sikorski wyraził swoje oczekiwania w tej sprawie. – Kiedyś mówiliśmy o dwóch ciężkich brygadach, teraz to nie wystarcza. Przynajmniej jedna ciężka dywizja plus komponent morski plus komponent obrony przeciwlotniczej – to minimum, czego Polska potrzebuje dla obrony Rzeszowa, dla obrony szlaków logistycznych wspierających Ukrainę – stwierdził.

