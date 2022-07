Tusk: To są komunikaty o kapitulacji Morawieckiego przed drożyzną

W Polsce inflacja bije rekordy. Inflacja konsumencka wyniosła 15,6 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). By niwelować wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła stopę referencyjną do 6,50 proc. z 6 proc. Opozycja od tygodni krytykuje rząd oraz Narodowy Bank Polski za obecny kryzys gospodarczy.

Tusk: Rząd kapituluje

– Warto zdać sobie wreszcie sprawę, że inflacja to nie jest teoria. Inflacja to jest takie być albo nie być nie tylko budżetów rodzinnych, ale także tysięcy, a nawet setek tysięcy tych małych i średnich podmiotów gospodarczych – mówił lider PO.

Tusk podkreślił, że mamy dzisiaj do czynienia z "bezradnością rządu" w walce z inflacją, co powoduje, że to, co najbardziej dokucza ludziom to ciągła niepewność tego, jakie będą nowe przepisy, jaki będzie ostateczny poziom inflacji.

– Wydaje mi się, że wszystkie te rady, to znaczy ocieplajmy domy przed zimą, jedzmy mniej, zaciśnijmy zęby, zbierajmy chrust, one są siebie warte. Tak naprawdę to są komunikaty o kapitulacji Morawieckiego i tego rządu wobec drożyzny i inflacji – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej w Świdnicy.

Tusk: Nie będę się wyzłośliwiał

Podczas swojej wypowiedzi Tusk wymieniał kolejne wpadki rządzących, przekonując jednak, że nie ma zamiaru "wyzłośliwiać się".

– Nie będę się wyzłośliwiał nad tymi, nad całą serią dziwnych wypowiedzi przedstawicieli rządu. Pamiętacie mamy zbierać chrust, pani poseł zaproponowała, że jak nie stać was na wakacje to kupcie sobie namiot i rozbijcie w lesie. Pan Czarnek mówi jedzmy mniej i taniej. Mateusz Morawiecki to już całą księgę cytatów można by przytoczyć. Ostatnio zaproponował, że jeśli się boicie zimna, to sobie ocieplajcie wasze domy i mieszkania – mówił.

Dalej Tusk stwierdził, że chce poinformować premiera, że ogrzewanie domu nie jest taką prostą sprawą, gdyż podrożały materiały niezbędne do ocieplania. – to są podwyżki cen w niektórych asortymentach nawet o 300 proc. w ciągu ostatniego roku – zapewniał.

Czytaj też:

Fogla zapytano o inflację. "Wiemy, kto za tym stoi"Czytaj też:

Analitycy: RPP podniesie stopy łącznie o 50 pb w najbliższych miesiącach