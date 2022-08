"Jeden z wariantów". Marek Jurek o polityce Polski wobec Unii

Pomimo zgody na zrealizowanie tzw. kamieni milowych, Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Duża część pieniędzy, o które toczy się rozgrywka, to pożyczka. Komisja Europejska cały czas blokuje wypłatę, tłumacząc, że zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości nie są wystarczające. To jeden z elementów, które przyniosły efekt w postaci zaostrzenia relacji Warszawy z Brukselą.

Jednocześnie media cytują, a politycy komentują głośny wywiad prezesa PiS dla tygodnika "Sieci". Na okładce numeru czytamy: "Premier Jarosław Kaczyński o relacjach z Brukselą: Dalej nie możemy się cofać. Wykazaliśmy maksimum dobrej woli. Ale ustępstwa nic nie dały. Była umowa – z naszej strony dotrzymana. Z tamtej złamana. Czas wyciągnąć wnioski".

Jarosław Kaczyński zapowiedział w rozmowie zwrot w relacjach Polski wobec UE. Od teraz rząd ma zakończyć politykę ustępstw i obrać znacznie bardziej twardy kurs wobec Brukseli.

Jurek: UE będzie łamać prawo

W najnowszym wywiadzie dla "Poranka" Siódma 9 o wartościach europejskich i pozycji Polski w Unii Europejskiej mówił Marek Jurek, publikujący m.in. na "Do Rzeczy".

Były marszałek Sejmu ocenił, że obserwując szczególnie obecne działania Brukseli wobec Polski, można wnioskować, że UE będzie łamać prawo. – Spada bardzo miła kurtyna, na której wymalowany był bardzo ładny krajobraz i okazuje się, że z tyłu jest scena wyglądają zupełnie koszmarnie – powiedział historyk.

Pytany o środki na KPO, Jurek zaznaczył, że formalna rezygnacja nie ma żadnego sensu, ponieważ są to pieniądze prawnie Polsce należne.

Jurek: Kraje Europy Środkowej muszą liczyć na siebie

Podczas rozmowy Jurek podkreślił, że w obecnym układzie geopolitycznym państwa Europy Środkowej są zdane wyłącznie na siebie i jako dźwignię polityczną wzmacniającą swoją pozycję mogą traktować jedynie USA, przy czym z zastrzeżeniem, że USA ponoszą globalną odpowiedzialność – powiedział, przypominając, że państwo to jest zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa także na Bliskim Wschodzie oraz w kwestię Chin. – Problem Rosji i Europy Środkowej to są bardzo ważne kwestie, ale z perspektywy Waszyngtonu, to tylko jeden z obszarów.

– Długofalowo musimy traktować naszą przynależność do Unii warunkowo - jako jeden z wariantów naszej polityki. Dlatego, że wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska pozostanie taka jaka jest i musimy z tym się liczyć. A jeśli taka pozostanie, a my zostaniemy pod jej supremacją, to po prostu przestaniemy żyć jako naród – powiedział Marek Jurek.

– Pora zacząć mówić o tym, że jesteśmy krajem identyfikującym się z cywilizacją chrześcijańską, widzimy inne kraje mające podobne nastawienie, jesteśmy przekonani, że w każdym europejskim kraju żyją miliony ludzi, którzy tak myślą, i chcemy tak żyć – powiedział Jurek. Tłumaczył, że już jedynie część narodów Europy Środkowej chce żyć zgodnie z zasadami cywilizacji chrześcijańskiej.

