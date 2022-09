Morawiecki: Budując silną armię, mamy na celu odstraszanie

Szef rządu zabrał głos podczas XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO. W swoim przemówieniu

– Dzisiaj przygotowujemy najlepszą, najnowocześniejszą broń dla naszej armii. Najlepsza broń to skuteczna, nowoczesna i jeśli tylko możliwe to także polska, ale współpracujemy z dostawcami, sojusznikami z kilku kluczowych państw świata – powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Celem odstraszanie

Premier wymienił w tym kontekście USA, Wielką Brytanię, Koreę, Francję. – To nasi partnerzy w różnych działaniach związanych z wyposażeniem polskiej armii, ale przede wszystkim oczywiście współpraca z USA i Koreą podnosi poziom uzbrojenia naszej armii do zupełnie innego stanu. Do takiego poziomu, w którym będziemy mogli dużo bardziej skutecznie razić przeciwnika – mówił prezes Rady Ministrów.

– Budujemy tak silną armię, żeby najlepiej ona nigdy nie musiała walczyć. Bo armia ma na celu przede wszystkim w fazie pokojowej odstraszenie. Chcesz pokoju, gotuj się do wojny – stara rzymska maksyma. My przygotowujemy jak najsilniejszą armię aby zapewnić bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszych granic, wewnętrzne Polski. To nasz podstawowy imperatyw działania – powiedział szef rządu.

Rewolucja w finansowaniu armii

Morawiecki zapowiedział, że rok 2023 będzie stanowił „rewolucję” w zakresie finansowania polskiej armii. – O ile za czasów naszych poprzedników łączne wydatki na wojsko to około 38 mld w szczycie, w przyszłym roku będzie to razem z zakupami 138 mld. 100 mld budżet i 30 do 40 mld zakupy zbrojeniowe finansowane w różnym układzie przez różne podmioty, ale za wszystkie bierze odpowiedzialność państwo polskie – zapowiedział polityk.

Nowe umowy dla wojska

We wtorek 6 września MON zatwierdził siedem nowych umów na dostawy sprzętu dla Wojska Polskiego.

Kontrakty dotyczą dostawy sprzętu i uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Chodzi o: dostawy artyleryjskich wozów rozpoznawczych (AWR) na potrzeby kompanijnych modułów ogniowych RAK; dostawę aparatowni łączności cyfrowej – transmisyjnej AŁCT-1; dostawę kabin dowodzenia na potrzeby Systemu WISŁA- faza 1; dostawę samochodów JELCZ 442.2 oraz 662.D43; dostawę indywidualnego wyposażenia optoelektronicznego.

Czytaj też:

Błaszczak: Zbroimy się, żebyśmy nie zostali napadnięciCzytaj też:

Prezydent Duda będzie rozmawiał z Joe Bidenem