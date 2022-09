Warzecha: Do jakiego stopnia Polska jest przygotowana na zimę?

Łukasz Warzecha, "Do Rzeczy"

Kryzys energetyczny, powrót Janusza Kowalskiego do rządu i problemy polskich szkół – co jeszcze znajdziecie w nowym numerze "Do Rzeczy"? O tym Łukasz Warzecha.

– Do jakiego stopnia Polska jest przygotowana energetycznie na zimę? – pyta Łukasz Warzecha zapowiadając tytułowy tekst w nowym numerze "Do Rzeczy". – Kiedy poskrobać trochę tę warstwę oficjalnej propagandy, która mówi, że jesteśmy świetnie przygotowani – węgla nie zabraknie, gazu nie zbraknie, wszystkiego będzie w bród – to okazuje się, że rzeczywistość nie jest tak różowa – tłumaczy publicysta. – Po pierwsze jest pytanie jakie będą ceny i po drugie, czy tych surowców rzeczywiście będziemy mieli wystarczająco dużo – dodaje Warzecha. Co jeszcze znajdziecie w nowym numerze "Do Rzeczy"?