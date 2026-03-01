Potwory dwugłowe

NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU W dość sporym domu mieszkamy we dwójkę, od pewnego czasu nie mamy także psa, więc w zasadzie nie powinno się bardzo brudzić, zwłaszcza w zimie, kiedy wokół leży śnieg.
A jednak. Zaledwie kilka dni po sprzątaniu znajduję pod łóżkiem kłęby czegoś, co zwykliśmy z dziećmi nazywać „kotami”.
To nie koty, to kłęby kurzu – ale skąd się biorą i czym są? To zagadnienie fizyczno-biologiczno-chemiczne zaczęło mnie ostatnio dręczyć. A może jakaś kurzologia rozgryzła tajemnicę zjawiska?
Nie idąc na łatwiznę, czyli bez pomocy AI, a tylko konsultując się z tradycyjnymi źródłami wiedzy, ustaliłam, co następuje. Wolałabym tego wszystkiego nie wiedzieć.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.