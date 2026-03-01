Potwory dwugłowe

A jednak. Zaledwie kilka dni po sprzątaniu znajduję pod łóżkiem kłęby czegoś, co zwykliśmy z dziećmi nazywać „kotami”.

To nie koty, to kłęby kurzu – ale skąd się biorą i czym są? To zagadnienie fizyczno-biologiczno-chemiczne zaczęło mnie ostatnio dręczyć. A może jakaś kurzologia rozgryzła tajemnicę zjawiska?

Nie idąc na łatwiznę, czyli bez pomocy AI, a tylko konsultując się z tradycyjnymi źródłami wiedzy, ustaliłam, co następuje. Wolałabym tego wszystkiego nie wiedzieć.