Pseudoreferenda na Ukrainie. Miedwiediew: Witamy w domu, w Rosji!

"Wyniki są oczywiste. Witamy w domu w Rosji!" – napisał na Telegramie Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W ten sposób skomentował wyniki pseudoreferendów przeprowadzonych na okupowanych przez Rosję terenach.

Wcześniej były prezydent i premier zamieścił w mediach społecznościowych kolejny wpis pełen gróźb pod adresem Ukrainy. Tym razem rosyjski polityk zagroził użyciem broni atomowej, jeśli NATO zdecyduje się przekazać broń jądrową wrogim Rosji krajom.

Wstępne wyniki: Zdecydowana większość chce do Rosji

Rosjanie zorganizowali "referenda" na terenach Donieckiej Republiki Ludowej (DRL), Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) oraz w okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim na wchodzie Ukrainy. Według organizatorów "głosowań", większość uczestników zgodziła się na przyłączenie do Federacji Rosyjskiej.

We wtorek częściowe wyniki przekazał serwis kommersant.ru, na który powołała się Wirtualna Polska. W obwodzie zaporoskim 98,19 proc. osób miało zagłosować za tym, by odwód został włączony do Rosji (przeliczono 18 proc. głosów), z kolei w DRL – 98 proc. (16 proc.), w ŁRL – 97,82 proc. (13 proc.), natomiast najmniej głosów za przyłączeniem do terytorium Federacji Rosyjskiej odnotowano w obwodzie chersońskim – 96,97 proc. (14 proc. głosów przeliczonych).

Putin wygłosi przemówienie

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wygłosi przemówienie do parlamentu – twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony. Tematem miałaby być aneksja okupowanych ziem Ukrainy do Rosji. Tym razem wystąpienie nie będzie miało formy orędzia do narodu, lecz mowy do parlamentarzystów.

Według brytyjskiego MON, Putin ogłosi przystąpienie okupowanych terytoriów do Rosji. Przemówienie miałoby być wygłoszone w piątek, 30 września.

Czytaj też:

Rosja już wykorzystuje wpis Sikorskiego do oskarżania USA o atak na Nord Stream