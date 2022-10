Szef ukraińskiego wywiadu: Putin ma przynajmniej trzech sobowtórów

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w mediach pojawiają się kolejne rewelacje dot. Władimira Putina. Spekulowano m.in., że prezydent Rosji jest chory na raka i ze względu na to, że nie ma dla niego szansy na wyzdrowienie, zdecydował się na tak drastyczny i desperacki krok, jakim jest wojna. Zastanawiano się też, czy Putin nie ukrył się w bunkrze na Uralu (chodzi o znajdujący się pod góra Jamantau podziemny schron atomowy) w obawie przed atakiem na Kreml. Jak ustalili jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku dziennikarze "New York Times", obiekt ma ok 640 km2. Z kolei dziennikarze "Washington Post" podali, że obiekt powstał po to, by chronić rosyjskie elity przed wojną nuklearną. Baza ma być gotowa do wytrzymania dwunastu eksplozji pocisków jądrowych.

Teraz szef ukraińskiego wywiadu wojskowego poruszył kolejny wątek dot. postaci przywódcy Rosji, a mianowicie to, czy Władimir Putin ma sobowtórów. Według Kyryły Budanowa tak właśnie jest.

– Nie jestem "putinoznawcą", tak to ujmijmy. Moim zdaniem istnieją trzy sobowtóry, których osobiście od razu zauważam — powiedział Budanow w rozmowie ze stacją "1+1". Podkreślił, że w ukraińskim wywiadzie pracują specjaliści zajmujący się tą kwestią.

Do Iranu nie poleciał Putin?

Odnosząc się do tej wypowiedzi agencja UNIAN przypomniała, że w mediach co pewien czas pojawiają się informacje o sobowtórach Putina. Obserwatorzy dostrzegali np. zmiany na twarzy polityka, inny sposób zachowania oraz odmienny wzrost.

– Prezydent Rosji mógł zostać zastąpiony przez sobowtóra na przykład podczas podróży do Iranu, która odbyła się w lipcu – stwierdził szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Kyryło Budanow zasugerował, że wygląd Putina podczas wizyty był nietypowy, a mężczyzna widziany na nagraniu nie był przywódcą Rosji.

