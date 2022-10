"Gorzej nie można", "zbrodnia". Ostra wymiana zdań Tuska z Morawieckim

W poniedziałek rano Rosjanie przeprowadzili ataki na kilka miast na Ukrainie. Ministerstwo Obrony w Kijowie podało, że siły zbrojne przeciwnika wystrzeliły ponad 80 pocisków na wiele celów w całej Ukrainie, z których 43 zostały zestrzelone przez obronę powietrzną.

Tusk: Gorzej nie można

Atak jest szeroko komentowany we wszystkich państwach regionu. Na polskiej scenie politycznej nie obyło się jednak bez ostrej utarczki słownej pomiędzy ważnymi postaciami rywalizujących obozów politycznych. Wymianę zdań pomiędzy liderami politycznymi Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął na Twitterze Donald Tusk, atakując premiera Morawieckiego.

"Rosja bestialsko atakuje ukraińskie miasta, a w tym czasie Morawiecki bredzi na zlocie proputinowskich partii o Unii Europejskiej jako »transnarodowej bestii«. Gorzej nie można" – napisał polityk.

twitter

Wpis Tuska odnosi się do wystąpienia szefa polskiego rządu na corocznym wiecu hiszpańskiej, konserwatywnej partii Vox.

Morawiecki odpowiada

Urzędujący szef rady ministrów postanowił odnieść się do zarzutów byłego premiera za pośrednictwem Facebooka.

– To przez Pana proniemiecką, a co za tym idzie prorosyjską politykę strzelały przez lata korki od szampana na Kremlu. Szedł Pan w tej linii 7 lat jako premier Polski i 5 lat jako szef Rady Europejskiej: to Pana bezczynność pozwoliła na budowę rosyjsko-niemieckiego NS2, to Pan jako były szef RE odpowiada za niewystarczające sankcje UE na Rosję po ataku w 2014 roku i wówczas to Pana minister straszył Ukraińców, że jeśli nie podpiszą niekorzystnego porozumienia z Rosją to „wszyscy zginą“, to Pan odpowiadał za realizację niemieckiej linii w polityce energetycznej Polski i Europy, to Pan pozwolił na umowę gazową z Rosją uzależniającą nas od Gazpromu, to Pan opowiadał się za dialogiem z Rosją “taką jaką ona jest”, to Pan nie widział powodów do “kategorycznego nie” wobec inwestorów z Rosji, to Pan chciał, żeby Rosja była ważniejszym partnerem gospodarczym Polski – napisał premier.

– Te wszystkie przykłady to więcej niż błąd. To zbrodnia… Proszę swoją nienawiścią nie podpalać Polski, swoim hejtem nie antagonizować Polaków i wytłumaczyć się z tych kardynalnych błędów. Polacy zasługują na Pańskie wyjaśnienia w tej sprawie. Dziś wszyscy ponosimy konsekwencje tych Pańskich błędnych decyzji – ocenił szef rządu.

