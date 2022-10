"Jak ktoś kocha to jest słabszy". Kuriozalna teoria Tuska o Kaczyńskim i Ziobrze

Były premier krytykował najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy w kontekście ujawnienia przez ministra sprawiedliwości części zeznań współpracownika Marka Falenty, złożonych w trakcie śledztwa dotyczącego afery podsłuchowej. Marcin W. stwierdził, że wręczył 600 tys. euro łapówki politykom Platformy Obywatelskiej. Pieniądze miał odebrać syn Tuska, Michał.

Materiał ze śledztwa wywoła burzę w polskiej polityce. Tusk określił ruch Ziobry jako przykład "klasycznych rosyjskich metod" działania. Z kolei politycy Zjednoczonej Prawicy wskazują, że najprawdopodobniej podobnych historii w zeznaniach W. jest więcej.

Osobliwe słowa Tuska

Podczas swojego przemówienia na konwencie lider PO wykorzystał narrację o miłości i dobru, wykorzystując ją do zbudowania opozycji PiS - pozostałe partie. Jego zdaniem, "w Polsce rządzi obecnie partia, która uczyniła z nienawiści i pogardy dość skuteczne narzędzia".

– Całe życie widzimy, że miłość jest silniejsza od nienawiści. W polityce takie uczucia pozytywne, umiejętność przełożenia na życie polityczne miłości, którą przeżywamy w naszym życiu rodzinnym, to łączy wszystkich przyzwoitych ludzi – powiedział Tusk.

Polityk stwierdził, że ujawnienie zeznań W. dotyczących jego syna zabolało jego i jego rodzinę. Jak powiedział, po upublicznieniu materiału zadzwonił do niego syn, mówiąc, aby Tusk nie przejmował się całą tą sytuacją i nie dał się zastraszyć.

W dalszej części swojego przemówienia lider PO przedstawił osobliwą teorię na temat motywacji prezesa PiS i szefa Solidarnej Polski. Tusk powiedział, że ujawnienie zeznań było wynikiem postawy Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Obaj politycy mają uważać, że "jak ktoś kocha to jest słabszy".

– Oni - PiS, Kaczyński, Ziobro - nieprzypadkowo tak często sięgają po takie narzędzia. Bo oni w przekonaniu politycznym i być może życiowym uważają, że jak ktoś kocha to jest słabszy. Uważają, że jak ktoś ma kochającą rodzinę, to to jest słaby punkt, w który można uderzyć – powiedział Tusk.

Czytaj też:

Synalkowie Tuska i Ponsa, czyli o klanowej korupcji w EPLCzytaj też:

Tusk atakuje Ziobrę. "Lichy prawnik, marny polityk, ale..."