Kardynał apeluje do biskupów: Nie ma innej drogi, jak podążać razem

– Nie ma innej drogi dla Federacji, jak podążać razem – powiedział kardynał Luis Antonio Tagle podczas Eucharystii zamykającej spotkanie, cytowany w niedzielę przez Katolicką Agencję Informacyjną.

Wyzwania dla Kościoła w Azji

W dokumencie końcowym wskazano na liczne wyzwania, przed którymi stoi Kościół w Azji. Wspomniano "ludzi wykluczonych przez biedę, ryzykujących życie uchodźców oraz rodziny potrzebujące większej stabilności i wsparcia". Przypomniano także o ekstremizmach, przez które cierpią liczne wspólnoty. "W modlitwie i w duchu współpracy pragniemy odpowiedzieć na te wyzwania, polegając na mocy miłości, współczucia, sprawiedliwości i przebaczenia" – napisali biskupi Azji. Podczas Mszy kończonej zgromadzenie kardynał Tagle postawił dwa ważne pytania: "Dlaczego zawsze powinniśmy podążać razem? W jaki sposób mamy podążać razem?". Odpowiedzi szukał w Ewangelii czytanej tego dnia w Liturgii.

– Idąc z Zacheuszem, zrujnujesz swoją reputację. Nikt nie miał na to odwagi. Jezus zaś powiedział mu: "Zejdź prędko, zejdź i pójdź ze mną do twojego domu". Bóg pragnie, abyśmy szli z tymi, którzy być może są inni, z ukrywającymi się lub ukrywanymi przez innych, z odizolowanymi, pozbawionymi przyjaciół, zamieszkującymi slumsy, przekraczającymi nocą góry, rzeki i morza. Bóg chce, abyśmy szli razem także z tymi, którzy zajmują wysokie stanowiska, jak Zacheusz. Podążali razem jako narody Azji i poszli inną drogą. Jezus jest drogą i cały czas wskazuje inną, odnowioną drogę. Idźmy więc razem z Nim, i tak jak On, z narodami Azji – zaznaczył kardynał Tagle.

