Tarcza antyinflacyjna, Chersoń, Marsz Niepodległości. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Premier zapowiada "inny mechanizm ochrony"

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna zostanie zastąpiona innym mechanizmem ochrony przed inflacją.

Rząd planuje utrzymanie zerowych stawek podatku VAT na żywność po 31 grudnia 2022 roku i rezygnację z pozostałych elementów tarczy antyinflacyjnej w jej obecnej formie. Premier podkreślił, że wiąże się to z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, która uważa, że obniżki podatku VAT i akcyzy mogą naruszać zasady konkurencji na jednolitym rynku unijnym.

Kolejny poseł odchodzi z koła Kukiz’15

Były wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka odchodzi z koła parlamentarnego Kukiz'15 – Demokracja Bezpośrednia.

W oświadczeniu, do którego dotarły media, Tyszka pisze, że rezygnacja z członkostwa w Kukiz’15 to dla niego "trudna, ale głęboko przemyślana i pozytywna decyzja". Wyjaśniając powody swojej decyzji, wskazuje między innymi na to, że jego celem jest tworzenie alternatywy wobec PiS i PO.

Rosja ogłasza sankcje "odwetowe"

Moskwa zatwierdziła listę 74 zagranicznych podmiotów (z państw NATO), które zostają objęte sankcjami. Na liście jest 12 firm z Polski. Lista obejmuje: 21 podmiotów z Niemiec, 15 z Bułgarii, 12 z Polski, 6 ze Słowacji, 5 z Litwy, 4 z Czech, po 3 z Wielkiej Brytanii i Czarnogóry, po dwie z USA i Kanady oraz jedną z Estonii.

Agencja prasowa TASS podała, że dekret w sprawie sankcji został przygotowany na podstawie prezydenckiego rozporządzenia "O zastosowaniu odwetowych specjalnych środków ekonomicznych w związku z nieprzyjaznymi działaniami niektórych państw i organizacji międzynarodowych".

Zacięta rywalizacja o Senat USA

W tym tygodniu odbyły się wybory do Kongresu USA.

8 listopada w Stanach Zjednoczonych odbyły się tzw. wybory połówkowe. Amerykanie wskazali wszystkich 435 przedstawicieli Izby Reprezentantów oraz 33 lub 34 spośród 100 senatorów, czyli jedną trzecią składu Senatu USA.

Rosjanie wycofują się z Chersonia

Rosja ogłosiła w środę wycofanie wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Rozkaz wydał rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.

Gen. Sergiej Surowikin, dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie, powiedział, że "zaopatrywanie miasta Chersoń nie jest już możliwe". Dodał, że proponuje zająć linie obronne na wschodnim brzegu Dniepru.

Poszukiwania mogił Polaków zamordowanych przez UPA

Jest zgoda władz ukraińskich na rozpoczęcie prac poszukiwawczych mogił Polaków zamordowanych przez UPA.

Chodzi o osoby zabite w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku w miejscowości Puźniki na Podolu (dawne województwo tarnopolskie).

Kłopoty ze Stadionem Narodowym

Operator PGE Narodowego podjął decyzję o tymczasowym wyłączeniu stadionu z użytkowania. Wszystko z powodu wykrytej usterki.

Usterkę wykryto podczas standardowego przeglądu stanu konstrukcji dachu. W wyniku przeglądu ujawniono wadę konstrukcyjną jednego ze stalowych łączników lin podtrzymujących iglicę. Po uzyskaniu tej informacji operator PGE Narodowego zwrócił się do projektanta konstrukcji, firmy SBP i jej wykonawcy, firmy Cimolai w celu konsultacji, a następnie zdecydował o szeregu inspekcji.

Marsz Niepodległości 2022

11 listopada, w oficjalną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ulicami Warszawy, jak co roku, przeszedł Marsz Niepodległości.

Pochód ruszył z ronda Romana Dmowskiego trasą taką samą, co w poprzednich latach – Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego. Zakończenie wydarzenia miało miejsce na błoniach Stadionu PGE Narodowego. Zarówno media, władze stolicy, jak i policja oceniły tegoroczny marsz jako dosyć spokojny.

