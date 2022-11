Prezes PiS: Nie mamy zamiaru występować z Unii Europejskiej

W niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Bielsko-Białą oraz Żywiec. Jarosław Kaczyński, oprócz odniesienia się do sytuacji wewnętrznej oraz zewnętrznej Polski, odpowiedział również na pytanie o możliwość polexitu. Polityk wykluczył taką możliwość.

Twarda walka o interesy

Kaczyński podkreślił, że w stosunkach z Unią Europejską rząd będzie twardo walczył o polskie interesy. Zamierza do tego wykorzystać nie proste metody, które "niektórzy zalecają, ale niestety nie mają żadnej mocy", ale za pomocą różnego rodzaju zwrotów.

– My nie mamy zamiaru z Unii Europejskiej występować. Jakbyśmy to zrobili, co moralnie jest słuszne, ja bym był całkowicie za tym. Tylko że by to oznaczało, że właśnie występujemy z Unii. Bo Parlament Europejski formalnie nie jest przedstawicielstwem narodów, tylko po prostu wszystkich sił politycznych i te siły mają autonomię wobec swoich zobowiązań narodowych – powiedział Kaczyński w Żywcu.

Rabunkowa polityka

Prezes PiS mówił także o rabunkowe polityce poprzednich rządów. Według niego, dzięki działaniom Zjednoczonej Prawicy w ciągu siedmiu lat udało się zwiększyć wpływy do budżetu o ok. bilion złotych.

– Udało nam się wiele zrobić dla społeczeństwa, ale dlatego, że zakończyliśmy rabunek finansów publicznych. Wzrost PKB jest znaczący, bo przestaliśmy pozwalać na okradanie państwa – powiedział.

Jego zdaniem, poprzednia ekipa rządząca "nie wychodziła z komunizmu", w przeciwieństwie do polskiego społeczeństwa.

Polityk przyznał także, że nie każda inicjatywa rządu kończy się sukcesem. Tak jest m.in. w przypadku pomocy dla małych przedsiębiorców.

– Ja powiem uczciwie: na razie ze słabymi dosyć wynikami, bo nie ma niestety tego, czego my byśmy chcieli i o czym mówiliśmy już od wielu lat, jeszcze będąc w głębokiej opozycji, nawet kilkanaście lat temu. My byśmy chcieli, żeby ta wielka grupa ludzi młodych, ale także tych w średnim wieku, która już w tych nowych okolicznościach, w tej nowej Polsce zdobyła dużo lepsze wykształcenie niż miało to poprzednie pokolenie, żeby ona w dużej mierze weszła w biznes – powiedział.

