Absurdalny wpis Thun. Sugeruje, że zapora na granicy... powinna chronić przed rakietami

Eurodeputowana Polski 2050 Róża Thun w absurdalny sposób odniosła się do tragedii, do jakiej doszło we wtorek w Przewodowie.

We wtorek po południu w miejscowości Przewodów (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie) doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Siły rosyjskie prowadziły w tym czasie zmasowany atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W odpowiedzi na to zdarzenie zwołano spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, po którym rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że sprawę wyjaśniają odpowiednie służby. Jednocześnie zdecydowano, żeby podwyższyć gotowość niektórych jednostek wojskowych oraz zwiększyć gotowość bojową innych jednostek. Absurdalny wpis Róży Thun Politycy opozycji zaapelowali o jedność i spokój. W środę liderzy wszystkich partii stawili się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim. Tymczasem eurodeputowana Polski 2050 Róża Thun opublikowała na Twitterze zaskakujący wpis. "A już tak bezpiecznie się czuliśmy za tymi płotami, na które idą miliony…" – napisała, odnosząc się do dwóch zapór – pierwszej, która już stoi na granicy polsko-białoruskiej oraz drugiej, tymczasowej, której budowa trwa. Ma ona lepiej zabezpieczyć Polskę przed potencjalnym, kierowanym przez Kreml napływem uchodźców z terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. twitter Na polityk partii Szymona Hołowni spadła fala krytyki. "Szanowna Pani Europoseł, dwie rosyjskie rakiety spadły na Polskę, zabijając dwie osoby, dla Pani to jest powód do żartów? Nie przystoi reprezentantce Polski w PE" – skomentowała wpis Thun Liliana Śmiech, wicedyrektor think-tanku Warsaw Institute. Z kolei publicysta "Do Rzeczy" Jan Fiedorczuk napisał: "Pani europoseł, płoty nie chronią przed rakietami. Mam nadzieję, że pomogłem. Wszystkiego dobrego". Polskie władze nigdy nie twierdziły, że zapory na granicach mają na celu ochronę terytorium Polski przed czołgami i rakietami. AP: W Polsce spadł pocisk wystrzelony przez Ukrainę Tymczasem według najnowszych doniesień agencji Associated Press (która powołuje się na trzech amerykańskich urzędników), wstępne oceny wskazują, że w Polsce spadł pocisk wystrzelony przez siły ukraińskie w kierunku nadlatującej rakiety rosyjskiej. Podczas wtorkowego ataku rakietowego na Ukrainę wojska rosyjskie wystrzeliły rekordową liczbę ok. 100 rakiet. Był to najbardziej zmasowany ostrzał od 24 lutego, czyli dnia rozpoczęcia inwazji. Również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poinformował partnerów z G7 i NATO, że wybuch we wschodniej Polsce został spowodowany przez ukraińską rakietę obrony powietrznej. Czytaj też:

