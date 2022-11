Szydło: Przede wszystkim został oszukany premier Morawiecki

Od miesięcy nie ustaje spór między Komisją Europejską a polskim rządem ws. funduszy z KPO. W rozmowie z portalem i.pl Beata Szydło podkreśla, że kiedy KPO zostało złożone przez rząd nie było do niego żadnych zastrzeżeń merytorycznych, a mimo to cały czas nie ma woli wypłacenia środków.

Jej zdaniem jesteśmy świadkami prób nacisków politycznych na rząd, żeby wymusić rozwiązania, które KE chce przeforsować, a które "niekoniecznie są zgodne z polską konstytucją i interesem Polaków". – KE próbuje również ingerować w sprawy, które, zgodnie z traktatami, leżą w kompetencjach państw członkowskich – dodaje europoseł PiS.

Polityk podkreśla, że w UE ma być realizowana polityka lewicowo-liberalna, a wszystko, co wykracza poza ten obszar jest dyskredytowane. – W PE bardzo często mówi się o demokracji i wolności, ale można odnieść wrażenie, że każdy wybór, który nie jest zgodny z polityką lewicowo-liberalną, większość parlamentarna odrzuca – dodaje.

Szydło: Komisja Europejska nas oszukała

– Mam ograniczone zaufanie do KE, ponieważ wielokrotnie zostaliśmy oszukani. Przede wszystkim został oszukany premier, kiedy przewodnicząca Ursula von der Leyen zapewniała go, że ustanowiony mechanizm warunkowości nie odnosi się m.in. do środków Funduszu Odbudowy. Polska nigdy nie miała problemów z prawidłowością, przejrzystością i skutecznością wydawania środków europejskich, czego nie można powiedzieć o innych państwach członkowskich – przekonuje Beata Szydło.

Do tego europoseł przekonuje, że w Polsce nie jest łamana praworządność, więc próba blokowania polskich środków pod tym pretekstem jest czymś zupełnie niezrozumiałym.

– To wszystko zaczyna poddawać w wątpliwość szczerość intencji ze strony KE – wskazuje była premier.

