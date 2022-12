Gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji. Ukraina mówi tak, ale stawia twardy warunek

Słowa prezydenta Francji o "gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji" wypowiedziane podczas jednego z telewizyjnych wywiadów wywołały burzę.

Przypomnijmy, że 3 grudnia Emmanuel Macron powiedział, że Zachód powinien zastanowić się, jak zaspokoić rosyjską potrzebę gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Putin zgodzi się na negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Na wypowiedź Macrona ostro zareagował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.

Słowa Macron odbyły się także szerokim echem w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że Polska obawiała się, że po pewnym czasie od rozpoczęcia wojny, Zachód będzie chciał ponownie dogadywać się z Rosją.

Ukraińska propozycja

Tymczasem na słowa Macrona postanowił zareagować także Michajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polityk złożył na Twitterze propozycję: Ukraina jest gotowa zagwarantować bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej, jeśli Moskwa całkowicie zrezygnuje z broni jądrowej.

Według niego temat „gwarancji zbiorowych dla Federacji Rosyjskiej” wygląda niezwykle intrygująco.

„W rocznicę memorandum budapeszteńskiego temat «gwarancji bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej» wygląda niezwykle intrygująco. Ale jeśli o to chodzi. Ukraina jest gotowa zagwarantować bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej w zamian za całkowite wyrzeczenie się broni jądrowej przez Moskwę. Możemy podpisać umowę w tym samym mieście - Budapeszcie na Węgrzech" – zaznaczył Podolak.

Memorandum budapesztańskie

Podolak powołując się na umowę zawartą w Budapeszcie, miał na myśli memorandum budapesztańskie podpisane w grudniu 1994 roku. W dokumencie tym Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zobowiązały się do poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy oraz powstrzymania się od wszelkich gróźb pod adresem jej bezpieczeństwa. W zamian Kijów zobowiązał się do oddania Rosji posiadanego arsenału jądrowego i przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

