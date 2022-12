Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak komentuje sytuację gospodarczą w Europie i Rosji.

– Polska gospodarka otrzymała dwa gigantyczne ciosy, największe w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Chodzi oczywiście o pandemię i wojnę na Ukrainie. I jak na tak poważną sytuację, polska i europejska gospodarka trzymają się bardzo dobrze – tłumaczy Kaźmierczak w rozmowie z wpolityce.pl.

Jednocześnie przedsiębiorca podkreśla, że polskie władze powinny wprost zakomunikować obywatelom, że "znajdujemy się de facto w stanie wojny gospodarczej z Rosją. I pewne koszty musimy ponieść".

Problemy Rosji

Kaźmierczak zapytany o kryzys na rynku energetycznym stwierdził, że "Rosja wypowiedziała Polsce i Europie wojnę energetyczną, którą przegrywa".

Prezes ZPiP zwrócił też uwagę, że Moskwa przegrywa również wojnę informacyjną. – To kompletna katastrofa dla Kremla. Dziś nawet Azerbejdżan i państwa afrykańskie wspierają Ukrainę – wskazał przedsiębiorca.

– Sprawdzałem poziom rosyjskich aktywów w najróżniejszych krajach. Wszędzie coś mają, ale nigdzie nie ma to takiego znaczenia, by robić różnicę. Takie aktywa posiadają oczywiście też w Polsce – dwóch posłów, kilku dziennikarskich renegatów. Ale to mało znaczące postaci, które nie robią zasadniczej różnicy – dodał Kaźmierczak.

Prezes ZPiP podkreślił także w rozmowie, że Rosja była kompletnie nieistotnym partnerem handlowym dla Polski. – Proszę pamiętać, że to gospodarka wielkości Hiszpanii. Dużo większe obroty handlowe mieliśmy z samymi tylko Czechami – tłumaczył.

