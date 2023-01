Systemy Patriot w Polsce. MON podaje nowe informacje

W poniedziałek niemieckie media poinformowały, że Bundeswehra rozpoczyna relokację systemów obrony powietrznej Patriot do Polski. "Pierwsi żołnierze wyruszą z pojazdami dzisiaj, w poniedziałek 16 stycznia, z Bad Suelze w Meklemburgii-Pomorzu Przednim" – podawała wczoraj agencja DPA.

Zgodnie z ustaleniami na linii Warszawa-Berlin, do Polski trafią trzy systemy Patriot, które mają chronić infrastrukturę krytyczną na wschodzie kraju. Sprzęt zostanie rozstawiony w pobliżu granicy z Ukrainą.

Błaszczak: Patrioty w Polsce, w ciągu kilku dni

– W ciągu kilku najbliższych dni, prowadzone są już takie ostatnie prace związane z miejscem ulokowania tego zestawu, a więc to będzie województwo lubelskie – relacjonował, we wtorek rano, przebieg prac w tym zakresie szef polskiego MON Mariusz Błaszczak.

– Chcę mocno podkreślić, że te Patrioty zostaną włączone w polski system dowodzenia, a więc to Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych będzie decydował o ich użyciu – dodał polityk na antenie Polskiego Radia 24.

Jednocześnie Błaszczak przypominał, że to dyskusja nad dostarczeniem systemów Patriot do Polski i stanowisko Warszawy w tej sprawie (chodzi o inicjatywę przekazania sprzętu dla Kijowa) doprowadziło do tego, że Patrioty zostały również obiecane Ukrainie.

Patrioty dla Ukrainy

– To jest naszym wielkim zwycięstwem, gdyż to Ukraina jest atakowana przez Rosję, to na Ukrainie giną ludzie – mówił szef resortu obrony, wspominając atak w Dnieprze, gdzie rosyjskie rakiety uderzyły w blok mieszkalny.

– To Ukraina potrzebuje takiego wsparcia – dodał Błaszczak.

– Niemcy nie chcieli przekazać Ukrainie Patriotów, to dzięki właśnie naszej inicjatywie, polskiej, mimo że byliśmy tak bardzo krytykowani przez opozycję w Polsce, to doprowadziliśmy do tego, że przynajmniej Niemcy obiecali Ukraińcom, że przekażą im Patrioty – podkreślał polityk.

Czytaj też:

Morawiecki drwi z Tuska. "Mówi, że nie będzie trzeciej kadencji PiS"Czytaj też:

Gen. Polko: Polska wysyła konkretny sygnał do partnerów z NATO