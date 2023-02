Szydło: Wojna na Ukrainie nie może odbywać się kosztem polskich obywateli

– Warto rozmawiać o Polsce zawsze i warto też zwracać uwagę na to, jak ważny jest dzień wyborów, kiedy pójdziemy wszyscy oddać głos na przyszłość naszej ojczyzny – mówiła Szydło na spotkaniu z mieszkańcami Staszowa (woj. świętokrzyskie).

– Tych dyskusji, debat będzie coraz więcej. Myślę, że każdy w swoich środowiskach codziennie takie debaty prowadzi, bo sytuacja, szczególnie teraz, jest bardzo dynamiczna, ale też trudna – dodała. Podkreśliła, że "za naszą wschodnią granicą toczy się wojna" i że "to jest realne zagrożenie".

Szydło: Polska broni porządku w Europie

– Dzisiaj polski rząd, prezydent Andrzej Duda, pokazują, że Polska jest państwem, które realnie broni swoich obywateli i porządku w Europie. To my jesteśmy tym krajem, który pokazał całej reszcie, że trzeba stanąć po stronie Ukrainy, bo Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność i suwerenność, ale tam na Ukrainie rozgrywa się walka o przyszłość i bezpieczeństwo całej Europy. I my w Polsce mamy tego świadomość – przekonywała.

– Mówię o tym dlatego, że te wydarzenia mają ogromny wpływ na to, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju. Wszyscy codziennie przeżywamy problemy, które wynikają z kryzysu energetycznego, finansowego. To wszystko wpływa na codzienne życie Polaków - rosnące ceny, inflacja. Ale dzisiaj możemy powiedzieć tak: jest w Polsce rząd, prezydent, którzy stanęli po stronie obywateli, i którzy te problemy potrafią rozwiązywać – stwierdziła.

"U władzy są ludzie odpowiedzialni"

– Oczywiście to nie jest tak, że zawsze wszyscy będą zadowoleni z tego, co się dzieje. Ale przecież wtedy, kiedy były trudne momenty, rząd proponował tarcze osłonowe, były podejmowane działania, ażeby ceny nie rosły, ażeby wspierać rodziny, przedsiębiorców. I te działania na pewno pokazują, że są w tej chwili u władzy w Polsce ludzie odpowiedzialni, którzy rozumieją, że ta wojna nie może się też odbywać kosztem polskich obywateli – mówiła Szydło.

Podkreśliła w tym kontekście, że Zjednoczona Prawica wygrała wybory w 2015 r., a potem Polacy "przedłużyli ten mandat" w 2019 r. Zwróciła również uwagę na drugą kadencję prezydencką Andrzeja Dudy.

