"Myślę, że to sensowna zmiana". Kwaśniewski ma dla Tuska dobrą radę

Aleksander Kwaśniewski uważa, że kluczem do zwycięstwa opozycji w nadchodzących wyborach parlamentarnych jest odsunięcie się w cień Donalda Tuska. Ogromny elektorat negatywny byłego premiera skutecznie blokuje bowiem pozyskanie umiarkowanych i niezdecydowanych wyborców. Podobny manewr, z powodzeniem, zastosowało w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy Jarosław Kaczyński oświadczył, że nawet w przypadku wygrania wyborów nie zostanie premierem. Na czele rządu stanęła Beata Szydło.

Trzaskowski zamiast Tuska

Kogo zatem widziałby były prezydent na fotelu premiera? Odpowiedź jest jasna: Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem Kwaśniewskiego, taka zmiana byłaby sensowna z punktu widzenia zmiany pokoleniowej w polskiej polityce.

– Wałęsa wskazał 3 kandydatów, premierem został Mazowiecki, który nie był liderem Solidarności. Później wybrał Bieleckiego. Suchocka to efekt kompromisu 7 partii. Kiedy my wygraliśmy, postawiliśmy na Pawlaka – przypomniał Kwaśniewski.

Jakie zalety ma obecny prezydent Warszawy? Według byłego prezydenta byłby "łatwiejszy do zaakceptowania przez opozycję i myślę, że byłby też łatwiejszy do zaakceptowania przez prezydenta Dudę".

Co ciekawe, sam Rafał Trzaskowski w jednym z niedawnych wywiadów kategorycznie zaprzeczał, że wybiera się do Sejmu. Wspomniał przy tym, że nawet w przypadku wyborów prezydenckich z 2020 roku jego strat nie był do końca dobrowolny, ale wymuszony "przez okoliczności".

Porażka wspólnej listy

Kwaśniewski skomentował także nieudany projekt zbudowania jednej wyborczej listy partii opozycyjnych. Jego zdaniem jest to zbyt ambitne zadanie, aby mogło zakończyć się powodzeniem.

– W moim przekonaniu wspólna lista jest zbyt ambitnym zadaniem i tego nie uda się zrobić (...) Moja prognoza to 3 listy: Hołownia+PSL, Tusk+Trzaskowski i Lewica – wskazał.

