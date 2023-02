– Stany Zjednoczone uważają, że Krym, który Rosja zaanektowała w 2014 roku, powinien zostać co najmniej zdemilitaryzowany. Waszyngton popiera ukraińskie ataki na cele wojskowe na półwyspie – powiedziała podsekretarz stanu USA Victoria Nuland. Słowa te wywołały szybką reakcją ambasady Rosji.

– Stanowisko ws. potencjalnych ataków ukraińskiej armii na cele na okupowanym przez Rosjan Krymie jest jasnym potwierdzeniem bezpośredniego zaangażowania USA w konflikt – oświadczył Igor Girenko, sekretarz prasowy ambasady Federacji Rosyjskiej w USA. Jego zdaniem słowa Nuland świadczą o "nie kryciu się z demonstrowaniem wojowniczego nastawienia wobec Federacji Rosyjskiej".

Przypomnijmy, że Rosja dokonała w 2014 r. nielegalnej aneksji Krymu. Kreml przekonuje, że to historyczne terytorium Rosji. Jednak społeczność międzynarodowa nigdy nie uznała przejęcie półwyspu podkreślając, że Krym należy do Ukrainy. Kijów również zapewnia, że odzyskanie tego terenu jest jednym z jej celów militarnych.

"Podżeganie kryminalistów z Kijowa"

Pracownik ambasady wskazał, że USA demonstrują w ten sposób "bezpośrednie zaangażowanie USA w konflikt na Ukrainie. – Przedstawiciel Departamentu Stanu przyznał, że administracja (USA) wspiera ambicje reżimu kijowskiego dotyczące ataku na nasz kraj – powiedział Girenko.

– Co najważniejsze to nie jest tylko retoryka Waszyngtonu, ale konkretne działania. USA aktywnie wspierają Kijów nowoczesnymi systemami uzbrojenia, które niszczą rosyjskie regiony. Doradzają ukraińskim dowódcom wojskowym. De facto planują wraz z nimi operacje. Amerykańscy eksperci także to przyznawali – stwierdził Girenko. – Podżeganie kryminalistów z Kijowa jest tym samym co popychanie ich do ataków na Moskwę lub Władywostok – dodał.

Przedstawiciel ambasady Rosji w USA stwierdził również, że "powinno stać się jasne dla całej społeczności międzynarodowej, że USA są podżegaczem do konfrontacji na Ukrainie".

