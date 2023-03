Zaskakująca polityka Fox News? Chodzi o Trumpa

Środowisko polityczne byłego prezydenta USA zwraca uwagę, że konserwatywno-wolnościowa stacja Fox News nałożyła na Trumpa cichą blokadę. Podczas gdy do programów zapraszani są inni republikańscy kandydaci do nominacji partii w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, Trump – mimo, że jest faworytem sondaży – podlega miękkiej cenzurze.

Startup informacyjny Semafor twierdzi, że ochłodzenie relacji między byłym prezydentem a Fox News zaszło już bardzo daleko. Medium przypomina, że były prezydent USA nie pokazał się w dzień powszedni na antenie Fox News od czasu, gdy we wrześniu rozmawiał ze swoim najbliższym przyjacielem wśród prowadzących tej stacji, Seanem Hannity.

Fox News nie dla Trumpa?

Częstymi gośćmi na antenie Fox News są natomiast gubernator Karoliny Południowej Nikki Haley, która w zeszłym miesiącu zainaugurowała swoją kandydaturę prezydencką, a także mniej znany prawicowy aktywista, autor książek i przedsiębiorca Vivek Ramaswamy, który zapowiedział swój start w zeszłym tygodniu.

To samo dotyczy potencjalnie najpoważniejszego konkurenta byłego prezydenta. Po zgłoszeniu kandydatury przez Trumpa, najbardziej przykuwającym uwagę zagadnieniem w kontekście prawyborów w Partii Republikańskiej pozostaje pytanie, czy na start zdecyduje się gubernator Florydy Ron DeSantis. Polityk jest zapraszany do Fox News.

– Wszyscy wiedzą, że istnieje ten "miękki zakaz" lub "cichy zakaz". To z pewnością - jakkolwiek chcesz powiedzieć, cichy zakaz, miękki zakaz, cokolwiek to jest - wskazuje na to, jaki Murdochowie mają stosunek do Trumpa w tym momencie – powiedziała osoba z otoczenia Donalda Trumpa.

Przypomnijmy w tym kontekście, że przed wygraniem wyborów, a następnie w czasie prezydentury, większość sceny medialnej, podobnie jak największe platformy społecznościowe, pozostawała mu całkowicie wroga i stosowała wobec niego daleko posuniętą cenzurę. Donald Trump był natomiast bardzo związany z prawicową Fox News.

