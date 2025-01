Pierwszy wywiad z Trumpem po zaprzysiężeniu. "Zabawne, a może i smutne"

Donald Trump udzielił pierwszego telewizyjnego wywiadu po uroczystości zaprzysiężenia. Prezydent USA rozmawiał w Gabinecie Owalnym Białego Domu z dziennikarzem Fox News Seanem Hannity, prywatnie jego wieloletnim przyjacielem.

Republikanin mocno krytykował swoich poprzedników. Jak podkreślił, wygrał wybory prezydenckie, bowiem "ludzie zrozumieli, że Demokraci nie potrafią rządzić", a "radykalne lewicowe filozofie i polityki są okropne". – Ludzie nie chcą chłopców opuszczających domy i powracających jako dziewczynki – powiedział.

"Zabawne, a może i smutne, że sam siebie nie ułaskawił"

– Mamy telefony wyprodukowane w Chinach, mamy mnóstwo rzeczy z Chin. Czy dla chińskich szpiegów może być coś interesującego w dzieciakach oglądających śmieszne filmy? – pytał Donald Trump, odnosząc się do zamieszania wokół aplikacji TikTok.

47. prezydent USA skrytykował także politykę zagraniczną i migracyjną Joe Bidena, twierdząc, że miał on złych doradców w sprawie Ukrainy oraz Izraela. – Miał złych doradców niemal we wszystkim, był niedoinformowany – zaznaczył.

Trump odniósł się również do serii prewencyjnych ułaskawień, których ostatniego dnia urzędowania udzielił Biden. – Zabawne jest to, a może i smutne, że on sam siebie nie ułaskawił – oznajmił.

Uczestnicy szturmu na Kapitol ułaskawieni przez Trumpa

Donald Trump zdecydował o ułaskawieniu lub złagodzeniu wyroków niemal 1,5 tys. uczestników szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 r.

Prezydent Stanów Zjednoczonych po zaprzysiężeniu podpisał pierwsze dokumenty dotyczące m.in. wprowadzenia stanu wyjątkowego na granicy z Meksykiem oraz wyjścia Ameryki ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Inne zarządzenia Trumpa obejmują m.in. rezygnację z polityki Bidena dotyczącej sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Amerykański przywódca ogłosił też zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską i powtórzył swój zamiar odzyskania kontroli nad Kanałem Panamskim.

