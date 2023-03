Komorowski: Takich obrońców jak PiS to ja bym Janowi Pawłowi II nie życzył

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli uchwałę "w obronie dobrego imienia Jana Pawła II". Projekt przygotował klub PiS.

Za przyjęciem uchwały "w obronie dobrego imienia Jana Pawła II" zagłosowało 271 posłów. Przeciw było 43 parlamentarzystów. Czterech deputowanych wstrzymało się od głosu. Co ciekawe, w głosowaniu nie wzięło udziału 125 członków klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Uchwała to odpowiedź na ostatnie ataki na św. Jana Pawła II.

Komorowski atakuje PiS

O ewentualne poparcie dla uchwały w obronie papieża dziennikarz RMF FM zapytał byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Polityk stwierdził, że ponieważ nie jest posłem "nie mam tego rodzaju dylematu, jak głosować".

– To głosowanie ujawniło bardzo duże różnice wewnętrzne i pewien kłopot, szczególnie opozycji, jak się zachować w sytuacji, kiedy PiS od razu wiedział, że złapał wiatr w żagle. PiS wie, że może to zagospodarować czysto politycznie, wyborczo. Po stronie opozycji są bardzo różne podejścia – dodał Komorowski.

– Czego chce w tej sprawie Platforma Obywatelska? Trudno w tej sprawie coś chcieć. To są sprawy, które idą przez serca i wyznania osób. Platforma jest pod tym względem zróżnicowaną partią, więc rozumiem te wątpliwości kolegów – dodał były prezydent.

Polityk wykorzystał także ten temat do zaatakowania partii rządzącej. – Radziłbym się raczej skupić na stopniu bezwzględności PiS-u, który jest skłonny i potrafi bardzo skutecznie, z ogromnym cynizmem, ubrać się teraz w szaty obrońców Jana Pawła II po to, by wygrać wybory. To jest ich myśl główna. Takich obrońców to ja bym Janowi Pawłowi II nie życzył – stwierdził Komorowski.

Ataki na papieża Polaka

Ostatnio lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

W poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

