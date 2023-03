Morawiecki wysłał jasny sygnał Łukaszence. "On doskonale o tym wie"

– Zamykamy kolejne przejścia, a przynajmniej ograniczamy te przejścia. Odpowiadamy pięknym za nadobne, jeśli chodzi o działania Łukaszenki i on doskonale o tym wie – stwierdził premier w rozmowie z RMF FM.

Szef rządu podkreśla, że Polska przekazała Białorusi wyraźny sygnał, że jeżeli reżim Łukaszenki będzie stosował dalsze represje, to Polska zareaguje dalszą blokadą dla białoruskiego handlu.

– Spotkałem się niedawno w Polsce z żoną Alesia Bialackiego, laureata Nagrody Nobla, która opowiadała mi, jak brutalnie Łukaszenko postępuje z tymi, którzy choćby w najłagodniejszy sposób wyrażają sprzeciw wobec jego brutalnego reżimu. Polska musi tutaj reagować – kontynuował premier.

Morawiecki przekazał ponadto, że planuje rozmawiać z litewskimi liderami na temat wstrzymywanych przez Wilno unijnych sankcji wobec Białorusi. – Warto jest zrobić krok wstecz po to, żeby zrobić trzy kroki do przodu – mówił polityk, wskazując, że Białoruś jest ważnym punktem przerzutu dla rosyjskich towarów i "warto to zablokować".

Spór z Białorusią

Kilka tygodni temu sąd okręgowy w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Wywołało to znaczny wzrost napięcia pomiędzy Warszawą a Mińskiem.

W reakcji na polityczny wyrok minister spraw wewnętrznych i administracji zdecydował się zamknąć przejście graniczne w Bobrownikach. To z kolei uruchomiło reakcję odwetową ze strony Mińska. W ubiegłym tygodniu polski charge d’affaires na Białorusi otrzymał oficjalną odpowiedź Mińska na decyzję Polski ws. przejścia w Bobrownikach.

Kiedy Polska odblokuje granicę?

Minister Kamiński brał dzisiaj udział w konferencji prasowej dotyczącej powołania Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie. Podczas briefingu padło jednak pytanie o przedsiębiorców, którzy prowadzili swoje biznesy przy granicy, a w związku z zaistniałą sytuacją ponieśli znaczące straty.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślił, że rząd przedstawi jakąś formę pomocy. – Strona białoruska otrzymała jasny sygnał. Dopóki Andrzej Poczobut będzie w więzieniu, dopóty przejście w Bobrownikach będzie zamknięte. Stosujemy twarde odpowiedzi wobec reżimu — stwierdził natomiast Mariusz Kamiński.

