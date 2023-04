Kaczyński: Wojna na Ukrainie może się zakończyć kompromisem

Szef partii rządzącej zabrał głos podczas konferencji "Rok od ustawy o obronie Ojczyzny – Rok ważnych zmian". – Nie wiemy, jak może się zakończyć wojna na Ukrainie; są przesłanki, żeby sądzić, że ona może się zakończyć kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym, a to będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo – wskazał Jarosław Kaczyński, który jako wicepremier nadzorował prace nad ustawą.

"Armia musi być nowoczesna i liczna"

– Rok temu zapadła decyzja o poważnym znaczeniu – został zrealizowany etap dotyczący realiów obrony narodowej, odstraszania oraz odparcia ataku. Chodziło o umocnienie pozycji oraz statusu naszego państwa i wprowadzono Ustawę o obronie Ojczyzny – przypomniał prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że silna armia jest oznaką i gwarancją uzyskania bezpieczeństwa w państwie. – Plan zawarty w ustawie jest planem odnoszącym się do sytuacji naszego kraju oraz tego wszystkiego, co będzie określało jej los w czasach przyszłych. Armia musi być liczna i odpowiednio uzbrojona w wielu aspektach. Musimy doprowadzić do stanu, aby Wojsko Polskie było w stanie realizować wszystko, co jest związane z koniecznością przeprowadzenia działań, które prowadzą do zwycięstwa w wojnie i obronie państwa – mówił.

– Mocna obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza oraz odpowiednia liczba żołnierzy to zadania, które są priorytetem do wykonania. Jestem wdzięczy panu ministrowi Błaszczakowi to, że podjął się tego zadania i zreformowania Wojska Polskiego – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Zaznaczył, że dziś Ukraina mierzy się z wrogiem na oczach świata. – Przygotowanie państwa oraz przebudowa świadomości społecznej także jest ważne. Moralne wsparcie oraz odwoływanie się do tradycji Wojska Polskiego jest czymś co może przynieść dobre sukcesy. Celem do zrealizowania jest 300 tysięczna armia. Podchodzimy do tego bardzo poważnie i naszym zadaniem jest, aby ten cel osiągnąć. Nie wiemy jak zakończy się wojna na Ukrainie. Nowe niebezpieczeństwa mogą w przyszłości nam zagrażać, dlatego stan gotowości musi być uzyskany szybko, a wojsko oraz silna i liczebna armia jest gwarantem bezpieczeństwa i sukcesu – podsumował prezes PiS.

