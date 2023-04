Morawiecki: Niedługo porozumienie między Polską a KE w sprawach rolnictwa

Kontynuując swój objazd po Polsce w ramach akcji "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne" premier Morawiecki odwiedził wieś Zaranna w województwie łódzkim. Tam złożył wizytę w rozbudowywanej właśnie świetlicy wiejskiej. Inwestycja powstała ze środków bużetowych

Premier podkreślił, że tego typu obiekty są "sercem wspólnoty wiejskiej" i miejscem, gdzie mieszkańcy sołectwa mogą wspólnie spędzić czas. Morawiecki wskazał, że jego rząd chce łączyć ludzi i sprawiać, by "Polska w różnych gminach, sołectwach, powiatach była bardzo dobrym miejscem do życia".

Porozumienie z KE

Podczas swojego wystąpienia premier został także zapytany o kwestię porozumienia z Komisją Europejską w sprawie ukraińskiego zboża, którego niekontrolowany napływ wywołał kryzys w kilku państwa członkowskich UE.

Morawiecki przypomniał, że niedawno zakończone zostały rozmowy w sprawie zakazu importu zbóż i kukurydzy, czyli produktów, które doprowadziły do destabilizacji na rynku polskim.

– Przedłużenie regulacji dotyczących ceł będzie obowiązywać od czerwca, ponieważ do czerwca obowiązują obecne regulacje, co do których my teraz podjęliśmy dwa tygodnie temu bardzo intensywny proces negocjacji – wskazał premier.

Szef rządu poinformował także, że w trakcie drogi do Zarannej rozmawiał z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem. Morawiecki przekazał mu decyzje podjęte po rozmowach z polskimi rolnikami.

– W tym trudnym otoczeniu, gdzie chcemy z jednej strony sprzyjać walczącej Ukrainie, z drugiej strony współpracujemy z UE, cieszę się, że nasz mocny głos – a także głos wzmocniony poprzez 5 krajów – ten głos został wysłuchany – powiedział i dodał: "W tych dniach zawarte zostanie porozumienie między nami a KE w sprawach rolnictwa".

