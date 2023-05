Konwencja programowa PiS. Bochenek podał termin

– Potwierdzam, 13-14 maja odbędzie się konwencja PiS. Od wielu tygodni pracujemy nad rozwiązaniami programowymi, rozmawiamy o tym z Polakami podczas naszego objazdu kraju. Setki albo nawet tysiące osób uczestniczy w tych spotkaniach z naszymi parlamentarzystami i ministrami. Rozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać Polska w kolejnej kadencji, w kolejnych latach, jakie kierunki powinniśmy podjąć – mówił w czwartek na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

– To będzie kolejna konwencja programowa, jakich mieliśmy już szereg, na której będziemy toczyli taką dysputę, debatę na temat tego, którymi obszarami przede wszystkim powinniśmy się zająć i jakie projekty ustaw powinny być może zostać przez rząd przygotowane – wyjaśnił polityk Zjednoczonej Prawicy.

Konwencja Suwerennej Polski

Przypomnijmy, że w środę, 3 maja odbyła się konwencja, podczas której partia polityczna ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oficjalnie zmieniła nazwę. Zamiast Solidarnej Polski, jest to teraz Suwerenna Polska. Lider formacji podkreślił podczas swojego wystąpienia, że zmiana nazwy partii ma wskazywać na polityczne priorytety jej działalności. Te zaś są jasne: obrona suwerenności przed działaniami Unii Europejskiej i Niemiec.

– Przyjmujemy od dziś nazwę Suwerenna Polska, żeby podkreślić to, co jest dla nas najważniejsze i najdroższe. I o co zawsze toczyliśmy walkę. To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas bez nas – powiedział Zbigniew Ziobro.

Co ciekawe, na konwencji formacji politycznej ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie było gości z Prawa i Sprawiedliwości, z którym Suwerenna Polska pozostaje w koalicji rządowej.

– To decyzja Suwerennej czy Solidarnej Polski. Nie robię z tego tematu zagadnienia. To ich decyzja – stwierdził na antenie Radia Zet sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

