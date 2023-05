Kolejne polskie MiG-29 dla Ukrainy? Prezydent Duda: Mamy pewien problem

Kilka dni temu polska misja dyplomatyczna w Brukseli opublikowała w mediach społecznościowych wpis, informując, że z 575 czołgów dostarczonych do tej pory Ukrainie przez sojuszników z Zachodu, 325 przekazała Polska, czyli więcej niż jakikolwiek inny kraj. Ponadto z 28 samolotów przekazanych do tej pory do Kijowa Polska dostarczyła połowę, wysyłając 14 myśliwców MiG-29.

Jak zapowiedział przebywający w stolicy Islandii Reykjaviku, gdzie odbywa się dwudniowy 4. Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy, prezydent Andrzej Duda, Polska jest gotowa do dalszego, systematycznego przekazywania Ukrainie myśliwców MiG-29. Jednakże istnieje w tej kwestii jeden zasadniczy problem.

– Mamy pewien problem, bo mamy część MiG-ów, które w tej chwili funkcjonują w standardach NATO. One wykonują misję Air Policing, w związku z czym służą obronie państw NATO. Obiecaliśmy, że będziemy sukcesywnie przekazywali te samoloty – powiedział polski prezydent podczas spotkania z mediami.

Polska w awangardzie pomocy

Polityk przekonywał, że Polska znajduje się w "absolutnej awangardzie państw" wspomagających militarnie Ukrainę. Wyprzedzają nas jedynie Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.

– To jest pomoc, która jest rzeczywiście wydajna i my pod względem tej pomocy jesteśmy w pierwszej trójce krajów pomagających Ukrainie. To są Stany Zjednoczone, oczywiście absolutnie na pierwszym miejscu, Wielka Brytania i Polska. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Relatywnie mamy niewielką liczbę samolotów F-16. Jesteśmy gotowi wspierać proces szkolenia ukraińskich pilotów – powiedział Duda.

Potrzebne silne stanowisko

Prezydent podkreślił, że podczas trwającego szczytu konieczne jest podjęcie decyzji o dalszej, niezachwianej pomocy dla walczącej z Rosją ukraińskiej armii. Duda wskazał, że "heroiczna walka Ukraińców w obronie własnego kraju to również walka o przyszłość Europy".

– Popieramy plan Rady Europy zmierzający do tego, aby nadal wspierać Ukrainę. To jest kolejny dowód na to, jak ważna jest nasza organizacja. Polska będzie dalej wspierać ten plan działać, również jeżeli chodzi o pomoc dla Gruzji czy Mołdawii – powiedział.

