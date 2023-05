"To jest bardzo proste". Łukaszenka mówi o rosyjskiej broni atomowej

Niedawno prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokajew skrytykował zbliżenie między Mińskiem a Moskwą, osobno wspominając o dziwnej decyzji w sprawie broni jądrowej, którą niedawno podjął Kreml. Przypomnijmy, że w marcu prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział rozmieszczenie na terytorium Białorusi taktycznej broni atomowej. W swoim komentarzu dla jednego z państwowych mediów Łukaszenka bezpośrednio odpowiedział przywódcy Kazachstanu.

– Jeśli się martwi – cóż, nie sądzę, żeby Kasym-Zhomart Tokajew się tym martwił – ale jeśli nagle zaczął się martwić [rozmieszczeniem rosyjskiej broni atomowej na Białorusi - przyp. red.], to nikt nie ma nic przeciwko, aby Kazachstanowi i innym krajom, które mają takie same bliskie stosunki jak my z Federacją Rosyjską, przekazano broń atomową. To jest bardzo proste: trzeba wejść w sojusz z Rosją i Białorusią. To wszystko! I wtedy będzie broń nuklearna dla wszystkich – powiedział Łukaszenka.

Białoruski polityk podkreślił, że jest to tylko jego osobista opinia, a nie opinia strony rosyjskiej. Jednocześnie powiedział, że dziś "mamy niepowtarzalną szansę na zjednoczenie", nie precyzując, do kogo dokładnie się zwraca.

Decyzja Putina

W marcu Władimir Putin ogłosił, że zamierza rozmieścić na Białorusi swoje taktyczne systemy wyrzutni rakiet nuklearnych i amunicję nuklearną dla lotnictwa. W tym celu do lipca na terytorium Białorusi ma powstać magazyn broni jądrowej.

W tym tygodniu Rosja i Białoruś podpisały formalne porozumienie w sprawie rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi. Według Łukaszenki, transport pocisków nuklearnych już się rozpoczął.

Według ekspertów, Moskwa ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy na Ukrainie.

W odpowiedzi na atomowe działania rosyjsko-białoruskie Unia Europejska zagroziła nowymi sankcjami.

