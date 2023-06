Hołownia: Putin tylko czeka na taki bałagan

W piątek prezydent Andrzej Duda zaproponował wniesienie poprawek do ustawy powołującej komisję ds. zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce w latach 2007 – 2022. Propozycje głowy państwa wpłynęły już do Sejmu.

Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnymi założeniami, członkowie komisji mają prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych, którzy ulegając wpływom rosyjskim, działali na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Hołownia: Putin tylko czeka

– Co robiły przez osiem lat służby, które PiS przejęło w całości, jeżeli nie wytropiły tych rosyjskich wpływów, o których moglibyśmy się dowiedzieć i ta komisja ma je teraz odkryć w pięć miesięcy przed wyborami? – zastanawiał się Szymon Hołownia, który w piątek był gościem radia RMF FM. Jego zdaniem, komisja ds. zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce została powołana "tylko po to, żeby zrobić zamieszanie". – Ta ustawa robi drogę rosyjskim wpływom. Ona je zwiększa potencjalnie w Polsce, bo Putin tylko czeka na taki bałagan, jaki mamy dzisiaj w Polsce, dzięki temu ruchowi – stwierdził lider Polski 2050.

– Obowiązuje ta ustawa, którą podpisał prezydent. To, że on chce ją teraz znowelizować, to jeszcze niczego nie zmienia – zauważył Szymon Hołownia. – Nie wykluczam takiego scenariusza, że PiS wsadzi nowelizację do "zamrażarki", dlatego że tak jak prezydent zaskoczył PiS szybkim podpisem, tak samo zaskoczył ich, jak rozumiem, dzisiejszą nowelizacją, która tak naprawdę jest sytuacją bez precedensu. Prezydent zgłosił weto do swojego własnego podpisu pięć dni po tym, jak go złożył. Jeszcze takich chyba historii w polskiej polityce, w polskiej demokracji nie oglądaliśmy – oznajmi.

