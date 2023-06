Wiceszef NATO: Temat akcesji Ukrainy powinien zostać odłożony

– Członkowie NATO nie osiągnęli konsensusu w sprawie przystąpienia Ukrainy do Sojuszu – powiedział zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoană w wywiadzie dla rumuńskiej agencji informacyjnej DC News.

Stwierdził, że obecnie kraje NATO nie są w stanie zająć jednolitego stanowiska w sprawie przystąpienia Ukrainy do Sojuszu. – I myślę, że prezydent Zełenski również rozumie, że w czasie, gdy toczy się tak wielka i skomplikowana wojna, temat przystąpienia Ukrainy do NATO powinien zostać odłożony – podkreślił rumuński polityk.

Ukraiński wiceminister przekonany, że Ukraina jest na drodze do NATO

Tymczasem Wołodymyr Hawryłow, wiceminister obrony Ukrainy, jest przekonany, że szczyt NATO w Wilnie ustali "algorytm" (mapę drogową) wejścia tego kraju do Sojuszu. Hawryłow zaznaczył, że na lipcowym szczycie państwa NATO "zgodzą się na pewną procedurę naszej akcesji, która zostanie ustalona".

Dodał, że mimo mechanizmu podejmowania decyzji w konsensusie i prawa weta państw członkowskich Sojuszu nie sądzi, by "były duże problemy" z podjęciem decyzji w sprawie Ukrainy. – Wszystko wskazuje na to, że Ukraina dostanie to, czego chce, w określonym formacie – powiedział Hawryłow. – Już teraz, na szczycie w Wilnie, Ukraina musi jasno zrozumieć, że po wojnie, powiedzmy za rok, dwa, po załatwieniu pewnych spraw proceduralnych, będziemy członkami NATO – dodał wiceminister.

Ukraina chce przystąpić do Paktu Północnoatlantyckiego wkrótce po zwycięstwie militarnym nad Rosją i liczy na uzyskanie gwarancji. Kijów oczekuje, że takie gwarancje zostaną udzielone właśnie podczas szczytu w Wilnie.

Do tej pory sceptycznie o szybkiej akcesji Kijowa do Sojuszu wypowiedziały się m.in. Stany Zjednoczone, czyli kluczowy gracz w NATO.

