Lider PO o Konfederacji: Oni sami wiedzą, że mówią bzdury

W piątek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wystąpił podczas wiecu na Placu Wolności w Poznaniu. Szef PO skomentował m.in. działania Konfederacji Wolność i Niepodległość, czyli sojuszu Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei i Korony Polskiej.

Konfederacja sprzeciwia się rozszerzaniu programów socjalnych. Politycy ugrupowania uważają również, że polski system podatkowy jest zbyt skomplikowany i zapowiadają obniżenie podatków po dojściu do władzy.

Tusk: Wtedy Konfederacja mówi poważnie

– Jak patrzę na tę mniejszą partię prawicową... Jak oni opowiadają, że będzie Polska bez podatków zupełnie, to oni sami wiedzą, że mówią bzdury – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w stolicy województwa wielkopolskiego.

– Ale jak oni mówią, a nawet podpisują projekty, że kobieta, która ratuje swoje życie i musi przerwać ciążę powinna pójść do więzienia, to oni nie żartują. Mówią wtedy poważnie – uważa były premier.

twitter

Apel do wyborców PiS i Konfederacji

W trakcie przemówienia Tusk zwrócił się także do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. – Dzisiaj kilka razy będę chciał się zwrócić, dzięki wam, waszej sile, waszym głosom, bezpośrednio do wyborców partii rządzącej, a być może też do drugiej tej ultraprawicowej partii – mówił.

– Jeśli tu, w Wielkopolsce ludzie szanują pracę, szanują solidność, rzetelność, odpowiedzialność, taką osobistą uczciwość, to zastanówcie się wy, wyborcy PiS, czy na pewno na tym wam zależało, żeby władza w Polsce polegała nie na tym, że ludzie pracują, żeby w Polsce było wszystkim lepiej i żeby Polska była silniejsza, tylko żeby władza załatwiała swoim koleżankom i kolegom pracę – oznajmił przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – W Poznaniu, w Wielkopolsce, wszędzie, gdzie są uczciwi, przyzwoici ludzie – pracujemy, a w PiS-ie załatwiają pracę, stanowiska i fuchy – dodał.

Czytaj też:

"Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego". Skandal na wiecu Tuska, politycy PiS chcą przeprosinCzytaj też:

Marsz 4 czerwca zmienił sondaże? "Opozycja demokratyczna łącznie straciła"