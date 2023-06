Prezydent Ukrainy: Nie sądzę, żeby Putin był na to gotowy, bo boi się o swoje życie

Jak stwierdził Zełenski w rozmowie z BBC, Putin stał się śmiertelnym wrogiem dla Ukrainy w 2014 roku, kiedy rozpoczął okupację pierwszych terytoriów ukraińskich Mimo to, jest jednak mało prawdopodobne, aby nakazał użycie broni jądrowej.

– Nie sądzę, żeby był na to gotowy, bo boi się o swoje życie, bardzo je kocha. Ale nie mogę tego powiedzieć na pewno, zwłaszcza mówiąc o osobie oderwanej od rzeczywistości, która w XXI wieku rozpętała wojnę na pełną skalę przeciwko swojemu sąsiadowi – powiedział Zełenski.

Groźba użycia broni atomowej

Dzień wcześniej prezydent USA Joe Biden powiedział, że groźba użycia taktycznej broni jądrowej przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina jest "realna”. Amerykański przywódca potępił rozmieszczenie przez Rosję taktycznej broni jądrowej na Białorusi, nazywając działanie Putina "absolutnie nieodpowiedzialnym”.

Również we wtorek przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy podkreślił, że na razie nie można mówić o wzroście ryzyka użycia broni jądrowej przeciwko Ukrainie, chociaż takie zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej hipotetycznie istnieje zawsze. Powodów tej sytuacji jest wiele. Według Andrija Jusowa, użycie broni atomowej niczego by nie zmieniło na polu bitwy, ale doprowadziłby do upadku reżimu Putina i jego ostatecznej klęski w wyniku zdecydowanej reakcji świata.

– Rosja Putina jest państwem terrorystycznym, które posiada strategiczną i taktyczną broń nuklearną. Hipotetycznie zagrożenie zawsze istnieje. Dlatego zarówno Ukraina, jak i nasi międzynarodowi partnerzy uważnie śledzą tę kwestię – powiedział Jusow.

Szef GUR Kyryło Budanow powiedział niedawno, że Rosja nie przeprowadzi ataku nuklearnego na Ukrainę. Według niego w Federacji Rosyjskiej "nie ma tak wielu idiotów".

Czytaj też:

Ukraińska ofensywa. Zełenski przyznał, że nie wszystko idzie zgodnie z planemCzytaj też:

Zełenski: To jedyne, o co powinna się teraz martwić Rosja