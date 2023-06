Hołownia: Zagłosujemy przeciwko 800 plus

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów rząd przyjął kilka ważnych projektów ustawy. Jeden z nich zakłada zwiększenie kwoty świadczenia Rodzina 500 plus do 800 złotych. Jest to realizacja obietnicy złożonej przez Jarosława Kaczyńskiego podczas majowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

– Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus od 1 stycznia 2024 r. – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Intencją rządu jest, by regulacja została przyjęta przez Sejm obecnej kadencji.

Konsultacje społeczne projektu trwały od początku czerwca. Podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 plus zostało zapowiedziane podczas majowej konwencji PiS.

– Program 500 plus za chwilę staje się programem 800 plus – powiedział Morawiecki podczas happeningu w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Hołownia przeciw

Na podjętą przez rząd decyzję zareagował Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 zadeklarował w mediach społecznościowych, że jego posłowie zagłosują przeciwko waloryzacji świadczenia.

"Zagłosujemy przeciwko 800+, bo to marnowanie pieniędzy pod wybory. Zbudujemy Polskę gospodarną, która zainwestuje te pieniądze w naszą przyszłość. #TrzeciaDrogaWspólnaDroga" – napisał Hołownia na Twitterze.

800 plus

Waloryzację sztandarowego programu społecznego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas majowej konwencji programowej.

Według premiera Mateusza Morawieckiego koszt podniesienia kwoty świadczenia wypłacanego rodzinom wyniesie ok. 24 mld złotych. Polityk podkreśla, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus. Opozycja twierdzi bowiem, że zaproponowana waloryzacja jedynie rekompensuje inflację.

