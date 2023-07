Abp Szewczuk: Zwycięstwo to nie tylko deokupacja zajętych przez Rosję terytoriów

– Zwycięstwo to nie tylko deokupacja wszystkich zajętych przez Rosję terytoriów i powrót do granicy z 1991 roku. Zwycięstwo będzie oznaczać powrót dzieci naszej Ojczyzny, rozproszonych po całym świecie, aby ją odbudować – oświadczył arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk w cotygodniowym przesłaniu w 72. tygodniu „wielkiej wojny na pełną skalę, którą Rosja sprowadziła na spokojną ukraińską ziemię”.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) przypomniał: – W tych dniach jesteśmy szczególnie zaniepokojeni Kramatorskiem, gdzie Rosjanie ponownie zaatakowali ludność cywilną, zniszczyli kawiarnię pociskami rakietowymi w biały dzień – zginęło 12 osób, w tym 3 dzieci.

Rosjanie walczą z dziećmi

Zwrócił uwagę, że w Berdiańsku w okupowanym Zaporożu „Rosjanie zaczynają walczyć z dziećmi – zabili dwoje nastolatków, podejrzewając ich o proukraińskie nastroje”. – Dzieci są w epicentrum rosyjskich represji. Ale nawet dzisiaj chcemy, aby świat usłyszał, że pomimo bólu, cierpienia, krwi i łez, Ukraina trwa! Ukraina walczy! Ukraina się modli! – podkreślił zwierzchnik.

Abp Szewczuk podziękował Ojcu Świętemu Franciszkowi za kolejną misję humanitarną. – W tych dniach Jego Eminencja kardynał Konrad Krajewski przybył na Ukrainę z kolejnym konwojem humanitarnym i odwiedził nasz klasztor bazylianów w Chersoniu, przywożąc żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy pamiętają o bólu Ukrainy, ofiarach zniszczenia elektrowni wodnej w Kachowce – powiedział zwierzchnik UKGK.

"Duszpasterstwo leczenia ran wojennych"

Arcybiskup odniósł się również do programu prezydenta Ukrainy dotyczącego transformacji Ukrainy, który w wielu aspektach pokrywa się ze strategią duszpasterską UKGK do 2030 roku. – Wszyscy zaczynamy rozumieć, że zwycięstwo to nie tylko deokupacja wszystkich terytoriów i powrót do granicy z 1991 roku. Zwycięstwo to odrodzenie przestrzeni życiowej w całym państwie – zaznaczył zwierzchnik UKGK i dodał: – Bardzo ważne było usłyszeć, że władze postrzegają tradycyjne wartości rodzinne jako kamień węgielny transformacji Ukrainy.

– Nazywamy to duszpasterstwem leczenia ran wojennych. Dziś wiemy, że 78 proc. ludności kraju ma krewnych lub przyjaciół, którzy zginęli lub zostali ranni podczas wojny. Dlatego przyszłość jest możliwa tylko wtedy, gdy ożywimy i odbudujemy przestrzeń dla godnego życia, życia, które rodzi się, rośnie i kwitnie na naszej ojczystej ukraińskiej ziemi – powiedział abp Szewczuk.

Czytaj też:

Daniłow wróży rozpad Rosji