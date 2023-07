Siemoniak broni spotu Tuska. "Zero niechęci do obcokrajowców"

Po niedawnym nagraniu Donalda Tuska w mediach społecznościowych wywiązała się ostra dyskusja na temat imigrantów w Polsce w kontekście sytuacji we Francji. Politycy PiS i PO cały dzień oskarżają się wzajemnie, że strona przeciwka wpuści do Polski masy imigrantów, a oni nie.

Na nagraniu przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaprezentował się jako polityk, który w przeciwieństwie do obecnej władzy były w stanie zapobiec masowemu napływowi imigrantów do kraju. Wskazał m.in., że "Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 roku".

"Nie ma rasizmu"

Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak przekonywał w RMF FM, że w różnych wypowiedziach lidera PO dot. migrantów nie ma sprzeczności. Nie mówi różnych rzeczy – odnosi się do różnych sytuacji – tłumaczył. – Donald nie powiedział, że Nigeria jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest to, że mamy rząd, który z jednej strony kompletnie nie panuje nad tym, kto do Polski przyjeżdża, a z drugiej strony próbuje straszyć tymi uchodźcami, wywoływać histerię – przekonywał były szef MON. – Trzeba panować nad tym, co się dzieje na naszych granicach. Trzeba mieć całościową politykę migracyjną – apelował o podkreślił, że wypowiedź szefa PO absolutnie nie jest rasistowska.

– Donald nie straszy, mówi o złej władzy. Były robaki, były inne tematy. Teraz PiS uznał – może ma jakieś badania, że tym tematem można nastraszyć Polaków – stwierdził Siemoniak. Wskazał, że "PiS z jednej strony wywołuje na potrzeby wyborczej histerii przeciw uchodźcom i migrantom, a z drugiej strony setkami tysięcy ich przyjmuje i zapowiada przyjęcie dalszych". – Chodzi o hipokryzję PiS-u. Dlatego tak ich to zabolało – powiedział gość RMF FM.

