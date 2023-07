Tusk chce polityków PSL. Kosiniak-Kamysz ujawnia

Notowania Trzeciej Drogi w ostatnich tygodniach wyglądają niepokojąco. Mimo połączenia sił PSL oraz Polska 2050 w kolejnych sondaż uzyskują coraz słabsze wyniki. Zaczęły pojawiać się nawet obawy, czy ugrupowanie będzie w stanie przekroczyć próg 8 proc. przeznaczony dla koalicji.

W związku z tymi wątpliwościami komentatorzy zaczęli snuć różne scenariusze. Jeden zakłada, że politycy Hołowni wystartują z list PSL do Sejmu, inny natomiast, że ludowcy porzucą Polskę 2050 i dogadają się z Donaldem Tuskiem.

Kosiniak-Kamysz: Namowy trwają

W programie TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz wprost został zapytany na temat tych plotek. - Takie namowy trwają- przyznaje lider ludowców. Polityk dodał, że to są "indywidualne rozmowy między posłami".

- Przyjęliśmy jednogłośnie kierunek pójścia w koalicji z Polską 2050. Budujemy w niełatwych oczywiście warunkach koalicję, alternatywę dla tych wyborców, którzy odchodzą od PiS-u, którzy są niezdecydowani. Takie ugrupowanie po stronie demokratycznej jest bardzo potrzebne. Albo my zdobędziemy dobry wynik, albo zdobędzie ten dobry wynik Konfederacja i będzie rząd PiS-u i Konfederacji - mówił.

Politycy PSL mają być namawiani do utworzenia wspólnej listy z KO, albo startu ludowców z list koalicji Donalda Tuska. Kosiniak-Kamysz zaznacza, że oficjalnych rozmów nie ma w tym temacie. – To są bardziej rozmowy o charakterze kuluarowym – dodaje.

Rozbicie Trzeciej Drogi, wygrywa PiS

W sondażu WP zbadano, jak rozłożyłoby się poparcie dla partii, gdyby doszło do rozbicia Trzeciej Drogi, a Kosiniak-Kamysz dogadałby się z Donaldem Tuskiem co do wspólnego startu PO i PSL.

Wówczas PiS mogłoby liczyć na zwycięstwo z poparcie na poziomie 34,6 proc., podczas gdy sojusz PO i PSL uzyskałby 29,6 proc. Trzecia lokata przypadłaby Konfederacji - 14,9 proc. Dalej jest Lewica z wynikiem 12 proc. oraz Polska 2050, którą popiera 7,5 proc.

PiS może wówczas liczyć na 177 mandatów, koalicja KO-PSL na 148, Konfederacja na 64, Lewica na 48, a Polska 2050 Szymona Hołowni na 22. Mniejszości niemieckiej otrzymuje jedno miejsce.

