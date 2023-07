"Sytuacja jest poważna i dynamiczna". Trwa ewakuacja Polaków z Grecji, głos zabrał wiceszef MSZ

Greckie służby od tygodnia walczą z pożarami w okolicach Aten oraz na wyspach – między innymi na Rodos, Korfu, Euebie i Mykanos. W sumie, jak relacjonuje grecki serwis ekathimerini.com, strażacy ubiegłej nocy gasili 82 pożary w całym kraju.

W poniedziałek pogoda sprzyja służbom, ponieważ przyszło krótkie ochłodzenie, które jednak zakończy się już we wtorek. Kolejna fala upałów w Grecji ma potrwać do końca miesiąca.

twitter

Greckim służbom pomagają m.in. strażacy z Polski, którzy działają w rejonie Aten. "Od kilku dni polscy strażacy zmagają się z pożarami, które dotknęły Grecję. To wyraz polsko-greckiej solidarności w obliczu walki z nieprzewidywalnym żywiołem. Już kolejny raz polskie ekipy ratownicze ruszają na pomoc poszkodowanym w innych częściach świata" – podaje w poniedziałek MSZ w Warszawie.

Ewakuacja mieszkańców, walka służb z ogniem

Obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje na Rodos. Z wyspy ewakuowano już ponad 30 tys. osób, a w akcji gaszenia pożarów udział bierze kilkuset strażaków, kilkadziesiąt pojazdów straży pożarnej oraz helikoptery i samoloty. Na wyspie, poza greckimi służbami, pracują m.in. strażacy ze Słowacji.

W związku z rozprzestrzenianiem się ognia, z Rodos ewakuowani są zarówno mieszkańcy jak i turyści z południowo-wschodniej i zachodniej części wyspy. Jak relacjonują media, do pomocy straży przybrzeżnej skierowano także prywatne łodzie cumujące na wyspie, dwa okręty wojskowe i okręt marynarki wojennej.

Według relacji mediów zagrożone jest nawet 10 proc. powierzchni wyspy.

Komentując sytuację na Rodos wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zapewnił, że obywatele polscy nie są zagrożeni, a ewakuacja rozpoczęła się w już w sobotę.

– Sytuacja jest poważna i dynamiczna. Poza niedogodnościami nikomu z Polaków nic nie zagraża. W pierwszej kolejności należy kontaktować się z biurem podróży, drugi kierunek to greckie władze i służby, a jeżeli jest potrzebna pomoc konsularna, to warto się zwrócić do naszego konsula pod numer +30 693 655 4629 – tłumaczył polityk w rozmowie z dziennikarzem Polskiego Radia.

Czytaj też:

Pożar składowiska odpadów. Ostre spięcie Tuska z MorawieckimCzytaj też:

Strażacy opanowali pożar w Zielonej Górze. Wojewoda: Nie ma zagrożenia