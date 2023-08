"Zwiększa zapasy, ignoruje porozumienia". Służby zaniepokojone działaniami sojusznika Rosji

Zgodnie z raportami wywiadowczymi kilku europejskich państw opublikowanymi w 2023 roku, Islamska Republika Iranu jest bliska przetestowania broni jądrowej. Jak wskazano w dokumentach, Teheran przez lata dążył do uzyskania nielegalnej technologii potrzebnej dla swojego programu jądrowego. Bardzo możliwe, że te starania wkrótce zakończą się pozyskaniem broni atomowej.

Niepokojące dane

Middle East Media Research Institute (MEMRI) po raz pierwszy opublikował tłumaczenia dokumentów wywiadowczych na swojej stronie internetowej. To właśnie tam znalazły się doniesienia z Holandii, Niemiec i Szwecji o irańskim programie nuklearnym. O sprawie poinformował izraelski "Jerusalem Post”.

Najbardziej niepokojące doniesienia pochodzą z raportu holenderskiej Służby Bezpieczeństwa Generalnego i Wywiadowczego (AVID). AVID ustalił, że szybki rozwój irańskiego programu w zakresie wzbogacania uranu do celów wojskowych "przybliża możliwość ewentualnej pierwszej irańskiej próby nuklearnej".

"W zeszłym roku Iran kontynuował swój program nuklearny. Kraj nadal zwiększa zapasy uranu wzbogaconego o 20 i 60 procent. Za pomocą wirówek można go wykorzystać do dalszego wzbogacenia do 90 proc. potrzebnego do produkcji broni jądrowej” – czytamy w raporcie holenderskich służb.

W raporcie AVID dodano: "Iran dalej ignoruje porozumienia, które zostały zawarte w ramach wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA). Rozmieszczając coraz bardziej wyrafinowane wirówki do wzbogacania uranu, zwiększa swoje możliwości w zakresie budowy broni atomowej”.

Szpiegostwo przemysłowe

Szwedzka Służba Bezpieczeństwa napisała w swoim rocznym raporcie z 2023 r., że „Iran angażuje się w szpiegostwo przemysłowe, wymierzone głównie w szwedzki przemysł zaawansowanych technologii i szwedzkie produkty, które można wykorzystać w programie broni jądrowej”.

Z kolei Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) – krajowa federalna agencja wywiadowcza – stwierdził w swoim raporcie: "Organy ochrony konstytucji odnotowały w 2022 r. próby pozyskania przez Iran informacji na potrzeby jego programów nuklearnych”.

