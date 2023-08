Ziobro: Za czasów Tuska sądy orzekały coraz wolniej

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił w niedzielę podczas konferencji prasowej w siedzibie resortu w Warszawie. Spotkanie dot. pracy sądów.

– Za czasów Donalda Tuska sądy orzekały coraz wolniej i wyniki były słabsze po ośmiu latach ich rządów, a nie lepsze. Natomiast dzisiaj możemy odnotować wyraźny postęp. Pomimo kryzysu wywołanego pandemią, pomimo strajku włoskiego kasty sędziowskiej, pomimo blokad ze strony Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedział prezes Suwerennej Polski.

Jak wyjaśnił, średni czas postępowań w 2022 r. w Polsce skrócił się w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad miesiąc. W 2021 r. wynosił 7,1 miesiąca, podczas gdy w 2022 r. – 5,9 miesiąca.

– Pozytywny efekt przynoszą te zmiany w sądownictwie, które w ostatnich latach udało się z sukcesem wprowadzić. To usprawnienie i uproszczenie procedur, a także rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki tym zmianom załatwiane są bieżące sprawy i nadrabiane zaległości. Do sądów w 2022 r. wpłynęło ponad 14,6 mln spraw, sądy załatwiły 14,9 mln spraw. Te liczby pokazują, że ogromny napływ spraw został z naddatkiem opanowany. Sądy załatwiły o 452 tys. spraw więcej niż w 2021 r. – mówił.

Nowoczesne systemy, szybsze postępowania

Zdaniem ministra sprawiedliwości, świetny rezultat przyniosło wdrożenie nowoczesnych systemów: Elektronicznego Postępowania Upominawczego, Elektronicznych Ksiąg Wieczystych czy e-KRS (elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy). Systemy są usprawniane, dzięki czemu działają coraz szybciej. W 2022 r. średni czas trwania postępowania sądowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wyniósł 3,5 miesiąca. To krócej niż w 2021 r. o 2,9 miesiąca, czyli prawie o połowę.

Natomiast średni czas trwania spraw karnych w sądach okręgowych wyniósł w 2022 r. 8,6 miesiąca. To o 1,7 miesiąca krócej niż w 2015 r. W sądach okręgowych szybciej zapadały również wyroki w sprawach cywilnych. W 2022 r. średni czas tych spraw wyniósł 8 miesięcy, podczas gdy rok wcześniej było to 8,9 miesiąca. Średni czas spraw cywilnych w sądach rejonowych również uległ poprawie – z 7,6 miesiąca w 2021 do 6,1 miesiąca w roku 2022.

Czytaj też:

Ziobro o sytuacji w Hiszpanii: Dlatego nie wolno dopuścić Tuska z powrotem do władzyCzytaj też:

Onet ma sprostować nieprawdziwe informacje. Sąd zdecydował