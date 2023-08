USA przyznały Ukrainie nowy pakiet pomocowy

O decyzji Waszyngtonu poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinken. Wiadomo, że w nowym pakiecie znajdą się rakiety AIM-9M dla obrony powietrznej oraz amunicja dla HIMARS. Ukraina otrzyma także: amunicję artyleryjską kalibru 155 mm i 105 mm, sprzęt do rozminowywania, Javelin i inne systemy przeciwpancerne oraz rakiety, ponad 3 miliony amunicji do broni strzeleckiej, karetki pogotowia, amunicję wybuchową do usuwania przeszkód, części zamienne oraz usługi finansowe, szkolenia i transport.

– Każdego dnia Rosja w dalszym ciągu prowadzi brutalną wojnę agresywną, która doprowadziła do śmierci wielu ukraińskich cywilów i wysiedleń milionów ludzi. Ich ataki na ukraińskie porty i infrastrukturę zbożową spowodowały niestabilność cen na rynkach żywności i zbóż oraz zwiększyły głód i globalny brak bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Rosja rozpoczęła tę wojnę i może ją zakończyć w dowolnym momencie, wycofując swoje wojska z Ukrainy i kończąc brutalne ataki. Dopóki to się nie stanie, Stany Zjednoczone, nasi sojusznicy i partnerzy będą stać po stronie Ukrainy tak długo jak będzie potrzeba – podkreślił Blinken.

Kolejny pakiet

Poprzedni pakiet pomocy dla ukraińskiej armii został ogłoszony w lipcu tego roku. Pomoc obejmowała "amunicję, dział obrony powietrznej, pociski artyleryjskie, pojazdy opancerzone i środki przeciwpancerne, a także inny sprzęt niezbędny do wzmocnienia dzielnych sił Ukrainy na polu bitwy i pomocy im w odzyskaniu suwerennego terytorium Ukrainy i obronie współobywateli”.

Pomoc dla Ukrainy

W 2024 roku Korea Południowa przekaże Ukrainie pomoc w wysokości 520 miliardów wonów (394 miliony dolarów). Kwota ta jest ośmiokrotnie wyższa niż kwota przeznaczona w tym roku.

Litwa ogłosiła niedawno udzielenie nowego pakietu pomocy wojskowej. Obejmował on w szczególności amunicję do granatnika przeciwpancernego Carl Gustaf, karabiny oraz naboje.

Czytaj też:

Europa udzieli Ukrainie nowej pomocy wojskowej. Zełenski podał szczegółyCzytaj też:

Niemiecki plan finansowy dla Ukrainy. Kijów otrzyma ogromną kwotę